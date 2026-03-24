Updated on: 24 March 2026 3:20 PM IST
Gas Saving Tips: ఇంటి ఖర్చుల్లో వంట గ్యాస్‌కు ముఖ్యమైన భాగం ఉంటుంది. ఈ మధ్య కాలంలో గ్యాస్ ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చాలా మంది వంట చేస్తూ గ్యాస్‌ను ఎలా ఆదా చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నారు. కొన్ని చిన్న మార్పులు చేస్తే గ్యాస్ వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంత‌కీ ఆ చిట్కాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మూత పెట్టి వండడం

వంట చేసే సమయంలో పాత్రలకు మూత పెట్టడం చాలా ముఖ్యమైన విష‌యం. మూత పెట్టితే వేడి బయటకు వెళ్లకుండా పాత్రలోనే నిలుస్తుంది. దీంతో ఆహారం త్వరగా ఉడుకుతుంది. ఇలా చేస్తే గ్యాస్ తక్కువ సమయం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వంటలో తేమ, రుచి కూడా బాగా నిలుస్తాయి. పాత్రకు సరిపోయే మూత ఉపయోగిస్తే ఇంకా మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

సరైన బర్నర్ ఉపయోగించడం

వంట పాత్ర పరిమాణానికి సరిపోయే బర్నర్‌ను ఎంచుకోవడం కూడా గ్యాస్ ఆదా చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చిన్న పాత్రను పెద్ద బర్నర్‌పై పెడితే వేడి పక్కలకు వెళ్లిపోతుంది. దీంతో గ్యాస్ వృథా అవుతుంది. అలాగే పెద్ద పాత్రను చిన్న బర్నర్‌పై పెట్టితే వేడి రావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. కాబట్టి పాత్ర పరిమాణానికి అనుగుణంగా బర్నర్‌ను ఎంచుకుంటే వంట త్వరగా పూర్తవుతుంది.

వంట పదార్థాలను ముందే నానబెట్టడం

పప్పులు, బీన్స్, బియ్యం వంటి పదార్థాలను వండే ముందు కొంతసేపు నీటిలో నానబెట్టడం మంచిది. నానబెట్టిన పదార్థాలు త్వరగా ఉడుకుతాయి. దీంతో వంటకు పట్టే సమయం తగ్గుతుంది. గ్యాస్ వినియోగం కూడా తగ్గుతుంది.

ఈ అలవాటు వల్ల ఆహారం సాఫ్ట్‌గా, రుచిగా కూడా తయారవుతుంది.

ఒకేసారి ఎక్కువగా వండడం

ఒకేసారి కొంచెం కొంచెంగా వండటం కంటే ఒకేసారి ఎక్కువగా వండడం గ్యాస్ ఆదా చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఉదాహరణకు కూరలు, సూప్, పప్పు వంటి వంటకాలను ఎక్కువగా వండి తర్వాత ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు మళ్లీ వేడి చేసుకుని తినవచ్చు. ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ వంట చేయాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.

బర్నర్లను శుభ్రంగా ఉంచడం

గ్యాస్ స్టౌ బర్నర్లు మురికి పడితే గ్యాస్ ప్రవాహం సరిగా ఉండదు. దీంతో మంట సరిగా రాకపోవచ్చు. బర్నర్ శుభ్రంగా లేకపోతే వంటకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. గ్యాస్ కూడా ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది. కాబట్టి బర్నర్లను తరచూ శుభ్రం చేయడం అవసరం. ఇలా చేస్తే మంట సరిగా వస్తుంది, వంట కూడా త్వరగా అవుతుంది.

ప్రెజర్ కుకర్ ఉపయోగించడం

గ్యాస్ ఆదా చేయడంలో ప్రెజర్ కుకర్ చాలా ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంది. ప్రెజర్ కుకర్‌లో ఆవిరి బయటకు వెళ్లకుండా లోపలే నిలుస్తుంది. దీంతో ఒత్తిడి పెరిగి ఆహారం త్వరగా ఉడుకుతుంది. పప్పులు, మాంసం, బీన్స్ వంటి ఎక్కువ సమయం పట్టే వంటకాలకు ప్రెజర్ కుకర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది సమయం కూడా ఆదా చేస్తుంది.

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

