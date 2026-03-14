Eye Health: కళ్లలో ఈ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయా.? మీ లివ‌ర్‌లో స‌మ‌స్య ఉన్న‌ట్లే

Health: శరీరంలో ప్రతి అవయవం ఒక ప్రత్యేక బాధ్యతను నిర్వహిస్తుంది. వాటిలో ముఖ్యమైనది కాలేయం. శ‌రీరంలో ఎన్నో ర‌కాల ప‌నులు చేయ‌డంలో లివ‌ర్ ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంది. అయితే కాలేయ సమస్యలు చాలా సందర్భాల్లో మొదట్లో స్పష్టంగా కనిపించవు. కానీ క‌ళ్ల‌లో క‌నిపించే కొన్ని మార్పుల ద్వారా కాలేయ ఆరోగ్యం గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవ‌చ్చు.

Mokshith
Published on: 14 March 2026 2:03 PM IST
Eye Health: కళ్లలో ఈ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయా.? మీ లివ‌ర్‌లో స‌మ‌స్య ఉన్న‌ట్లే
Eye Health: కళ్లలో ఈ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయా.? మీ లివ‌ర్‌లో స‌మ‌స్య ఉన్న‌ట్లే 

Health: శరీరంలో ప్రతి అవయవం ఒక ప్రత్యేక బాధ్యతను నిర్వహిస్తుంది. వాటిలో ముఖ్యమైనది కాలేయం. శ‌రీరంలో ఎన్నో ర‌కాల ప‌నులు చేయ‌డంలో లివ‌ర్ ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంది. అయితే కాలేయ సమస్యలు చాలా సందర్భాల్లో మొదట్లో స్పష్టంగా కనిపించవు. కానీ క‌ళ్ల‌లో క‌నిపించే కొన్ని మార్పుల ద్వారా కాలేయ ఆరోగ్యం గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవ‌చ్చు.

కాలేయం శరీరానికి ఎందుకు కీలకం?

కాలేయం శరీరంలో అతిపెద్ద అంతర్గత అవయవాలలో ఒకటి. ఇది మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తంలో ఉన్న హానికరమైన పదార్థాలను తొలగించి శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. ఇది హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడటంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉంటే శరీరం మొత్తం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

కాలేయ సమస్యలకు కారణాలు ఏంటి?

కాలేయం దెబ్బతినడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, కొన్ని వ్యాధులు ఈ సమస్యకు దారితీస్తాయి. ముఖ్యంగా అధిక మద్యపానం, అధిక కొవ్వు ఉన్న ఆహారం, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, కొన్ని మందుల దుష్ప్రభావాలు కాలేయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. మొదట్లో లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపించకపోవడం వల్ల చాలామంది ఈ సమస్యను గుర్తించలేరు.

కళ్లలో కనిపించే హెచ్చరిక సంకేతాలు

కాలేయం సరిగా పనిచేయకపోతే మొదట కనిపించే లక్షణాలలో ఒకటి కళ్ల రంగులో మార్పు. సాధారణంగా కళ్ల తెల్లభాగం పసుపు రంగులోకి మారడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పరిస్థితిని వైద్యపరంగా జాండిస్ అని అంటారు. ఇది కాలేయం సరిగా పనిచేయడం లేదనే ముఖ్యమైన సంకేతంగా భావిస్తారు.

కళ్ల పసుపు రంగు ఎందుకు వస్తుంది?

మన శరీరంలో బిలిరుబిన్ అనే పసుపు వర్ణ పదార్థం ఉంటుంది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో కాలేయం దీనిని ప్రాసెస్ చేసి బయటకు పంపుతుంది. కానీ కాలేయం బలహీనపడినప్పుడు ఈ పదార్థం రక్తంలో ఎక్కువగా పేరుకుపోతుంది. అప్పుడు కళ్ల తెల్లభాగం, కొన్నిసార్లు చర్మం కూడా పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. ఇది కాలేయ సమస్యలకు ప్రధాన సంకేతంగా భావించాలి.

ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అల‌ర్ట్ అవ్వాలి

కళ్ల రంగులో మార్పు, అలసట, ఆకలి తగ్గడం, చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ప్రారంభ దశలోనే సమస్యను గుర్తిస్తే చికిత్స సులభంగా ఉంటుంది. అలాగే సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం, మద్యపానం మాన‌డంతో పాటు ఆరోగ్యకర అలవాట్లు పాటిస్తే కాలేయాన్ని రక్షించుకోవచ్చు.

గ‌మ‌నిక‌: ఈ వివ‌రాలు కేవ‌లం ప్రాథ‌మిక స‌మాచారం కోసం మాత్ర‌మే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించినంత వ‌ర‌కు డాక్ట‌ర్ల స‌ల‌హాలు పాటించ‌డ‌మే మంచిది.

Mokshith

Mokshith

