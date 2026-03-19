Dream: కలలో ఇవి క‌నిపిస్తే.. మీరు ధ‌న‌వంతులు కాబోతున్నార‌ని అర్థం.

Dream: మనకు వచ్చే కలలు కేవలం ఊహలు మాత్రమే కాదు, కొన్ని సందర్భాల్లో భవిష్యత్తుకు సూచనలుగా కూడా భావిస్తారు. స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేక కలలు ఆర్థికాభివృద్ధి, అదృష్టం, శుభసూచనలకు సంకేతాలుగా చెప్తారు. ఇప్పుడు అలాంటి కలల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Mokshith
Published on: 19 March 2026 4:45 PM IST
కలల ప్రాధాన్యం – స్వప్నశాస్త్రం ఏమి చెబుతోంది?

ప్రతి మనిషికి కలలు రావడం సహజం. కానీ వాటిలో కొన్ని సాధారణం కాగా, మరికొన్ని ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జ్యోతిష్యంలోని స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం కలల్లో కనిపించే దృశ్యాలు మన భవిష్యత్తు పరిస్థితులను సూచించేలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ధనం, అదృష్టం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాలకు సంబంధించిన సంకేతాలు కలల ద్వారా తెలుస్తాయని విశ్వసిస్తారు.

ధనలాభానికి సంకేతాలు ఇచ్చే కలలు

కొన్ని కలలు ప్రత్యక్షంగా ఆర్థిక లాభాన్ని సూచిస్తాయని చెబుతారు. ఉదాహరణకు, బంగారం, వజ్రాలు, ఆభరణాలు కనిపించడం సంపద పెరుగుదలకు సూచికగా భావిస్తారు. అలాగే నేలలో దాగి ఉన్న విలువైన వస్తువులు కనిపిస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా బలపడే అవకాశం ఉందని అర్థం చేసుకుంటారు. కలలో డబ్బు సంబంధిత విషయాలు కనిపించడం చాలా సందర్భాల్లో ఆదాయం పెరగబోతుందనే సంకేతంగా తీసుకుంటారు.

పాములు, అగ్ని – శుభమా? అశుభమా?

కలలో పాము కనిపించడం చాలా మందికి భయాన్ని కలిగిస్తుంది. కానీ స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం తెల్లటి పాము కనిపిస్తే శుభవార్తలు, ఆర్థిక పురోగతి సూచనగా భావిస్తారు. పాము కాటు వేయడం కూడా అప్పుల నుంచి విముక్తి లేదా సమస్యల పరిష్కారం అని అర్థం చేసుకుంటారు. ఇక అగ్ని విషయానికి వస్తే, మంటలు చుట్టూ ఉండటం కొన్నిసార్లు ఆరోగ్య మెరుగుదలకు సంకేతంగా చెబుతారు. అయితే నిప్పుతో కాలిపోవడం లేదా నిప్పులో చిక్కుకోవడం వంటి కలలు సమస్యలు వచ్చే సూచనగా భావించాలి.

పండ్లు, ప్రకృతి – జీవన మార్పుల సూచనలు

కలలో పండ్లు కనిపించడం సాధారణంగా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా నారింజ వంటి పండ్లు కనిపిస్తే ఆర్థికంగా లాభం, కొత్త అవకాశాలు వస్తాయని అర్థం చేసుకుంటారు. పండ్లు తినడం అంటే జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని సూచన. అలాగే పండిన పంటలు, గోధుమలు కనిపిస్తే సంపద, అభివృద్ధి మీవైపు వస్తున్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి.

గ‌మ‌నిక‌: ఈ వివార‌ల‌న్నీ ఇంట‌ర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న స‌మాచారం ఆధారంగా అందించ‌డ‌మైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని రీడ‌ర్స్ గ‌మ‌నించాలి.

