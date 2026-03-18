Weight Loss Tips : బెల్లం vs ఖర్జూరం.. బరువు తగ్గడానికి ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? షాకింగ్ నిజాలు ఇవే!

Weight Loss Tips : బరువు తగ్గడానికి బెల్లం మరియు ఖర్జూరంలో ఏది ఉత్తమమో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. వీటి పోషక విలువలు, ఫైబర్ కంటెంట్ మరియు క్యాలరీల విషయంలో నిపుణులు చెబుతున్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీ కోసం.

Ganesh
Published on: 18 March 2026 3:59 PM IST
Weight Loss Tips : ఈ రోజుల్లో ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో చాలామంది తెల్ల పంచదారను పక్కన పెట్టి బెల్లం లేదా ఖర్జూరాలను వాడుతున్నారు. అయితే, బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే వారిలో తరచుగా మెదిలే ప్రశ్న.. 'ఖర్జూరం మంచిదా లేక బెల్లం మంచిదా?'. ఈ రెండింటిలో ఏది బరువు తగ్గడానికి ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది.. ఈ ప్రశ్నకు పోషకాహార నిపుణులు ఏం సమాధానాన్ని చెబుతున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఖర్జూరం ఎందుకు మెరుగైనదంటే..

ఖర్జూరం ఒక పూర్తి పండు (Whole Fruit). ఇందులో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ ఫైబర్ వల్ల అనేక కలిగే ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఫైబర్ జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి, కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల మనం ఇతర ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోము. అలాగే ఖర్జూరంలోని ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర ఒక్కసారిగా పెరగకుండా చూస్తుంది. ఖర్జూరం తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర నిదానంగా చేరుతుంది, ఇది శక్తిని స్థిరంగా ఉంచుతుంది.

బెల్లం విషయానికి వస్తే..

బెల్లం పంచదార కంటే మెరుగైనదే అయినప్పటికీ, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి దీనిని తీసుకోవడంలో కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. తయారీ ప్రక్రియలో బెల్లంలోని ఫైబర్ చాలావరకు పోతుంది. దీనివల్ల ఇది రక్తంలో త్వరగా కలిసిపోయి, మళ్లీ తీపి తినాలనే కోరికను పెంచుతుంది. టీలోనో లేదా వంటకాల్లోనో బెల్లం వాడినప్పుడు మనం తెలియకుండానే ఎక్కువ క్యాలరీలను తీసుకుంటాం. ఖర్జూరంలా ఇది నమిలి తినేది కాదు కాబట్టి పోర్షన్ కంట్రోల్ (Portion Control) కష్టమవుతుంది.

నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే..

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రోజుకు 1-2 ఖర్జూరాలు తీసుకుంటే సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బెల్లం అయితే రోజుకు అర టీస్పూన్ నుంచి ఒక టీస్పూన్ మించకూడదని అన్నారు. వ్యాయామానికి ముందు 1-2 ఖర్జూరాలు తింటే సహజమైన శక్తి లభిస్తుందన్నారు. మీకు హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉంటే బెల్లం మేలు చేస్తుందని, కానీ బరువు తగ్గడమే లక్ష్యమైతే ఖర్జూరమే బెస్ట్ అని వెల్లడించారు. మొత్తానికి బరువు తగ్గాలనే ప్రయాణంలో ఖర్జూరం మీకు మంచి మిత్రుడిగా మారుతుందన్నారు. అయితే బెల్లం అయినా, ఖర్జూరం అయినా మితంగా తీసుకున్నప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు కనిపిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

Weight Loss Tips
