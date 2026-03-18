Health Tips: పచ్చి మొలకలు తింటే లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ? అసలు నిజాలు ఇవే!

మొలకెత్తిన గింజలను పచ్చిగా తింటున్నారా? నిపుణులు చెబుతున్న షాకింగ్ నిజాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి. పచ్చి మొలకల వల్ల కలిగే బ్యాక్టీరియా ముప్పు, జీర్ణక్రియ సమస్యలు, వాటిని నిల్వ చేసే సరైన పద్ధతుల గురించి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చదవండి.

Ganesh
Published on: 18 March 2026 3:26 PM IST
Health Tips: ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చాలామంది తమ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ లేదా సలాడ్లలో మొలకెత్తిన గింజలను భాగంగా చేసుకుంటారు. ఇవి ఎంత పచ్చిగా ఉంటే అంత ఎక్కువ పోషకాలు అందుతాయని అందరూ భావిస్తుంటారు. అయితే, రోజూ పచ్చి మొలకలు తినడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మొలకల విషయంలో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

గింజలు మొలకెత్తడానికి వెచ్చని, తేమతో కూడిన వాతావరణం అవసరం. ఇదే వాతావరణం హానికరమైన ఈ-కోలి (E. coli), సాల్మొనెల్లా (Salmonella) వంటి బ్యాక్టీరియాలు పెరగడానికి కూడా అనుకూలమైనదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గింజలను కేవలం కడిగితే ఈ బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా తొలగిపోదని, అందుకే మొలకలను తినే ముందు వాటిని కొద్దిగా ఆవిరి మీద ఉడికించడం (Steaming) లేదా దోరగా వేయించడం (Sauteing) సురక్షితమని సూచిస్తున్నారు.

మొలకలను చాలామంది ప్రోటీన్ వనరుగా భావిస్తారు. కానీ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. 100 గ్రాముల మొలకల నుంచి కేవలం 3-4 గ్రాముల ప్రోటీన్ మాత్రమే లభిస్తుంది. శరీరానికి కావాల్సిన పూర్తి ప్రోటీన్ కోసం మొలకలపైనే ఆధారపడకుండా వీటితో పాటు.. పప్పు ధాన్యాలు, పనీర్, గుడ్లు, టోఫు, శనగలు వంటివి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. పచ్చి మొలకలలో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం), ఫెర్మెంటబుల్ కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని వెల్లడించారు. ఇవి జీర్ణం కావడం కొంచెం కష్టం అని అన్నారు. ముఖ్యంగా సెన్సిటివ్ జీర్ణ వ్యవస్థ ఉన్నవారికి లేదా IBS (Irritable Bowel Syndrome) ఉన్నవారికి పచ్చి మొలకలు తింటే.. కడుపు ఉబ్బరం,

గ్యాస్ సమస్యలు, కడుపులో అసౌకర్యం వంటివి కలుగుతాయని చెప్పారు. మొలకలను కొద్దిగా ఉడికించి తింటే సులభంగా జీర్ణమవుతాయని వివరించారు.

మొలకలను తయారు చేసుకున్న తర్వాత లేదా మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన తర్వాత వాటిని సరైన పద్ధతిలో నిల్వ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మొలకలను ఎప్పుడూ రిఫ్రిజిరేటర్లో మాత్రమే ఉంచాలని, వాటిని కేవలం 24 నుంచి 48 గంటల లోపే తినేయాలన్నారు. అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచితే బ్యాక్టీరియా పెరిగి గింజలు పాడయ్యే ప్రమాదం ఉందని చెప్పారు. మొలకెత్తిన గింజలు నిస్సందేహంగా పోషక విలువలు కలిగిన ఆహారమే.. కానీ వాటిని ఎలా తింటున్నామనేది ముఖ్యం అంటున్నారు నిపుణులు. పచ్చిగా తినడం కంటే లైట్‌గా ఉడికించి తింటే ఆరోగ్యానికి మరింత భరోసా లభిస్తుందని చెప్పారు.

Related Stories
