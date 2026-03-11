Home లైఫ్ స్టైల్Diabetes symptoms: డయాబెటిస్ హెచ్చరికలు.. ఈ 6 లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండే!

Diabetes symptoms: డయాబెటిస్ హెచ్చరికలు.. ఈ 6 లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండే!

నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చాలా మంది మధుమేహం బారిన పడుతున్నారు. అయితే మన శరీరం ఇచ్చే కొన్ని ముందస్తు హెచ్చరికలను గమనిస్తే దీనిని ముందే గుర్తించవచ్చు. అవి ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.

Ganesh
Published on: 11 March 2026 4:44 PM IST
Diabetes symptoms: డయాబెటిస్ హెచ్చరికలు.. ఈ 6 లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండే!
X

Diabetes symptoms: డయాబెటిస్ హెచ్చరికలు.. ఈ 6 లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండే!

Diabetes symptoms: ఈ రోజుల్లో డయాబెటిస్ అనేది కేవలం వృద్ధులకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. మారుతున్న జీవనశైలి, విపరీతమైన ఒత్తిడి, జంక్ ఫుడ్ అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల యువతలో కూడా ఈ సమస్య వేగంగా పెరుగుతోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది తమ శరీరంలో డయాబెటిస్ మొదలైందని గుర్తించలేకపోతుంటారని, ఇది నిశ్శబ్దంగా వ్యాపించే వ్యాధి అయినప్పటికీ, ప్రారంభంలో శరీరం ఇచ్చే కొన్ని సంకేతాలను గమనిస్తే దీనిని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని అంటున్నారు. ఆ సంకేతాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

డయాబెటిస్ ప్రాథమిక లక్షణాలు ఇవే:

1. అతిగా దాహం వేయడం:

శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు, రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడానికి శరీరం ఎక్కువ నీటిని కోరుకుంటుంది. దీనివల్ల సాధారణం కంటే ఎక్కువగా దాహం వేస్తుంటుంది.

2. తరచుగా మూత్ర విసర్జన:

రక్తంలోని అదనపు చక్కెరను బయటకు పంపడానికి కిడ్నీలు అతిగా శ్రమించాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల పగలు, రాత్రి సమయంలో కూడా మాటిమాటికీ మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది.

3. విపరీతమైన ఆకలి:

డయాబెటిస్ ప్రారంభ దశలో కణాలకు తగినంత గ్లూకోజ్ అందదు. దీనివల్ల శరీరం శక్తి కోసం పదే పదే ఆహారాన్ని కోరుకుంటుంది, దీంతో విపరీతమైన ఆకలి వేస్తుంది.

4. నీరసం & అలసట:

ఎక్కువ పని చేయకపోయినా కూడా నిరంతరం అలసటగా, శక్తి లేనట్లుగా అనిపిస్తుంటే అది షుగర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు. శరీరం గ్లూకోజ్‌ను సరిగ్గా వినియోగించుకోలేకపోవడం వల్ల ఈ బలహీనత కలుగుతుంది.

5. చూపు మందగించడం (మసకబారడం):

బ్లడ్ షుగర్ పెరగడం వల్ల కళ్లలోని లెన్స్‌పై ప్రభావం పడుతుంది. దీనివల్ల వస్తువులు లేదా అక్షరాలు స్పష్టంగా కనిపించకుండా మసకగా కనిపిస్తుంటాయి. ఇది ప్రారంభంలో తక్కువగా ఉన్నా, నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదకరం.

6. గాయాలు త్వరగా మానకపోవడం:

చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినా లేదా గాయాలైనా అవి తగ్గడానికి చాలా సమయం పడుతుంటే జాగ్రత్త పడాలి. అధిక రక్త చక్కెర స్థాయిలు శరీరంలోని నయం చేసే శక్తిని నెమ్మదింపజేస్తాయి.

పైన పేర్కొన్న లక్షణాల్లో ఏవైనా మీకు కనిపిస్తుంటే వెంటనే బ్లడ్ షుగర్ పరీక్ష చేయించుకోవడం ఉత్తమం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరైన సమయంలో వ్యాధిని గుర్తించి, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామం అలవాటు చేసుకుంటే డయాబెటిస్‌ను సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చని అంటున్నారు.

Early signs of diabetesDiabetes symptoms in youthHigh blood sugar warning signsType 2 diabetes symptomsDiabetes prevention tips
Ganesh

Ganesh

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X