Best Summer Adventure Destinations: సాహస ప్రియుల కోసం టాప్ అడ్వెంచర్ డెస్టినేషన్స్ ఇవే!
Best Summer Adventure Destinations: భారతదేశం విభిన్న భౌగోళిక వైవిధ్యంతో పాటు గొప్ప సాంస్కృతిక సంపద కలిగిన దేశం. ఉత్తరాన ఉన్న హిమాలయ పర్వతాలు నుంచి దక్షిణాన ప్రశాంతమైన బ్యాక్వాటర్స్ వరకు.. పడమరలోని ఎడారులు నుంచి తూర్పున ఉన్న సస్యశ్యామల అడవుల వరకు ప్రతి ప్రాంతం ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తుంది. అందుకే సాహస యాత్రలను ఇష్టపడే వారికి భారత్ ఒక స్వర్గధామంగా నిలుస్తోంది. ట్రెక్కింగ్, రివర్ రాఫ్టింగ్, స్కూబా డైవింగ్ వంటి అనేక థ్రిల్లింగ్ కార్యకలాపాలతో భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రదేశాలు అడ్వెంచర్ టూరిజం కోసం అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందాయి. భారతదేశంలో టాప్ అడ్వెంచర్ డెస్టినేషన్స్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం.
లడఖ్:
భారతదేశం ఉత్తర భాగంలో ఉన్న లడఖ్ అడ్వెంచర్ ప్రేమికులకు స్వర్గధామం లాంటిది. మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు, విస్తారమైన లోయలు, ప్రశాంతమైన బౌద్ధ మఠాలు ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి.
ట్రెక్కింగ్: మార్కా వ్యాలీ ట్రెక్, చాదర్ ట్రెక్ వంటి మార్గాలు అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను చూపిస్తాయి.
మోటార్బైకింగ్: ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన రోడ్లలో ఒకటైన ఖర్దుంగ్ లా వంటి మార్గాల్లో బైక్ రైడింగ్ చేయడం రోమాంచక అనుభవం.
రివర్ రాఫ్టింగ్: జాన్స్కర్ నదిలో వైట్ వాటర్ రాఫ్టింగ్ సాహసికులకు ప్రత్యేక అనుభూతి ఇస్తుంది.
రిషికేశ్:
హిమాలయాల అడవుల్లో ఉన్న రిషికేశ్ ఆధ్యాత్మికతకు మాత్రమే కాకుండా అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్కు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. యోగా, ధ్యానం కేంద్రాలతో పాటు అనేక సాహస కార్యకలాపాలకు ఇది ప్రధాన కేంద్రం.
వైట్ వాటర్ రాఫ్టింగ్: గంగా నదిలో ప్రారంభ స్థాయి నుంచి అడ్వాన్స్డ్ స్థాయి వరకు రాఫ్టింగ్ అనుభవం లభిస్తుంది.
బంజీ జంపింగ్: మొహన్ చట్టి వద్ద ఉన్న 83 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి జంప్ చేయడం థ్రిల్లింగ్ అనుభవం.
క్యాంపింగ్/ట్రెక్కింగ్: చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ప్రకృతి మధ్య క్యాంపింగ్ చేయవచ్చు.
మనాలి:
హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న మనాలి ప్రకృతి సౌందర్యంతో పాటు అడ్వెంచర్ కార్యకలాపాలకు ప్రసిద్ధి. చలికాలంలోనే కాదు వేసవిలో కూడా మనాలి పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది.
స్కీయింగ్/స్నోబోర్డింగ్: సోలాంగ్ వ్యాలీ శీతాకాల క్రీడలకు ప్రసిద్ధి.
పారాగ్లైడింగ్: హిమాలయాల అందాలను ఆకాశంలో నుంచి చూడవచ్చు.
ట్రెక్కింగ్: హంప్టా పాస్, బియాస్ కుండ్ ట్రెక్కులు ఎంతో ప్రసిద్ధి.
గోవా:
గోవా బీచ్లు, నైట్లైఫ్కి ప్రసిద్ధి అయినప్పటికీ అడ్వెంచర్ కార్యకలాపాలకు కూడా ఇది గొప్ప ప్రదేశం. సముద్ర తీరంలో అనేక వాటర్ స్పోర్ట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.
స్కూబా డైవింగ్/స్నార్కెలింగ్: సముద్రంలో ఉన్న పచ్చని కారల్ రీఫ్స్, సముద్ర జీవులను దగ్గరగా చూడవచ్చు.
పారాసైలింగ్/జెట్ స్కీయింగ్: అరేబియా సముద్రంపై ఎగిరే అనుభూతి పొందవచ్చు.
ట్రెక్కింగ్: పశ్చిమ కనుమలలో ఉన్న దూధ్సాగర్ జలపాతం ట్రెక్ ఎంతో ప్రసిద్ధి.
అండమాన్ - నికోబార్ దీవులు:
అండమాన్ నికోబార్ దీవులు స్వచ్ఛమైన బీచ్లు, పారదర్శక సముద్రజలం, పచ్చని అడవులకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ సముద్ర అడ్వెంచర్ కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
స్కూబా డైవింగ్: హావ్లాక్ దీవి ప్రాంతాల్లో సముద్రపు రంగురంగుల జీవులను చూడవచ్చు.
స్నార్కెలింగ్: ఎలిఫెంట్ బీచ్ వంటి ప్రదేశాల్లో సముద్ర జీవాలను దగ్గరగా చూడవచ్చు.
సీ వాకింగ్: సముద్ర అడుగున నడుస్తూ అండర్వాటర్ ప్రపంచాన్ని అనుభవించవచ్చు.
జీవితంలో మరచిపోలేని అనుభవాలు:
సాహస యాత్రలు చేయాలని భావించే వారికి భారతదేశం అనేక అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. పర్వతాలు, నదులు, సముద్రాలు, అడవులు.. ప్రతి ప్రాంతం ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ వేసవిలో ఈ అడ్వెంచర్ డెస్టినేషన్స్ను సందర్శిస్తే జీవితంలో మరచిపోలేని అనుభవాలు సొంతం చేసుకోవచ్చు.