Kadapa: కుక్కల దాడిలో చిరుత పిల్ల మృతి: చిన్న బాకరాపురంలో ఉత్కంఠ!

Kadapa: కడప జిల్లా దువ్వూరు మండలంలో విషాదం! చిన్న బాకరాపురం గ్రామంలో వీధి కుక్కల దాడిలో చిరుత పులి పిల్ల మృతి చెందింది.

​దువ్వూరు (కడప జిల్లా): కడప జిల్లా దువ్వూరు మండలం పరిధిలోని చిన్న బాకరాపురం గ్రామంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. గ్రామ సమీపంలో సంచరిస్తున్న ఒక చిరుత పులి పిల్లపై వీధి కుక్కలు మూకుమ్మడిగా దాడి చేయడంతో, ఆ దాడిలో గాయపడిన చిరుత పిల్ల అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది.స్థానిక గ్రామస్తుల కథనం ప్రకారం.. ఆహారం లేదా నీటి కోసం అటవీ ప్రాంతం నుండి జనావాసాల్లోకి వచ్చిన చిరుత పిల్లను చూసిన కుక్కలు ఒక్కసారిగా దానిపై విరుచుకుపడ్డాయి. చిరుత పిల్ల చిన్నది కావడంతో కుక్కల దాడిని తట్టుకోలేక ప్రాణాలు వదిలింది. ఉదయాన్నే పొలాలకు వెళ్లే రైతులు మృతదేహాన్ని గమనించి గ్రామస్తులకు మరియు అటవీ శాఖాధికారులకు సమాచారం అందించారు.సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చిరుత మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. "పిల్ల చిరుత ఇక్కడికి వచ్చిందంటే, దాని తల్లి చిరుత కూడా సమీపంలోనే ఉండే అవకాశం ఉంది" అని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

