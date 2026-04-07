Trump :మాలో ఒక గూఢచారి ఉన్నాడు: ట్రంప్
Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలతో రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు మొదలయ్యాయి. తమ ప్రభుత్వంలోనే గూఢచారి ఉన్నాడని పేర్కొంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలతో రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు మొదలయ్యాయి. తమ ప్రభుత్వంలోనే గూఢచారి ఉన్నాడని పేర్కొంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్లో కూలిన యుద్ధవిమాన ఘటనలో జరిగిన రక్షణ చర్యల వివరాలు బయటకు రావడం దేశ భద్రతకు ముప్పని హెచ్చరించారు.
గూఢచారి ఆరోపణలు.. ట్రంప్ తీవ్ర స్పందన
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ ప్రభుత్వంలోనే ఒక గూఢచారి ఉన్నాడని పేర్కొంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్లో కూలిపోయిన ఎఫ్-15ఈ స్ట్రైక్ ఈగిల్ యుద్ధవిమానానికి సంబంధించిన రక్షణ చర్యల వివరాలు బయటకు రావడంపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమాచారం లీక్ కావడం వల్ల సైనిక ఆపరేషన్ క్లిష్టతరమైందని తెలిపారు.
లీక్తో ఆపరేషన్కు ఆటంకం
ఎఫ్-15ఈ విమానం కూలిన తర్వాత ఒక పైలట్ను అమెరికా బలగాలు సురక్షితంగా రక్షించాయని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే రెండో పైలట్ కోసం గాలింపు కొనసాగుతోందని ఒక వార్త ప్రచురించడంతో ఇరాన్ అప్రమత్తమైందన్నారు. దీంతో ఆ పైలట్ను పట్టుకున్న వారికి బహుమతి ప్రకటించిందని తెలిపారు. ఈ పరిణామం తమ రక్షణ చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగించిందని చెప్పారు.
జర్నలిస్టుపై హెచ్చరికలు
ఈ సమాచారం ఎలా బయటకు వచ్చిందో సంబంధిత జర్నలిస్టు వెల్లడించాలని ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు. సమాచారం ఇచ్చిన వ్యక్తి పేరు చెప్పకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. అవసరమైతే జైలుశిక్ష కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఆ వార్త ప్రచురించిన జర్నలిస్టు లేదా సంస్థ వివరాలను మాత్రం వెల్లడించలేదు.
155 విమానాలతో భారీ ఆపరేషన్
పైలట్ రక్షణ కోసం నిర్వహించిన ఆపరేషన్ గురించి ట్రంప్ వివరాలు వెల్లడించారు. మొత్తం 155 విమానాలు ఇందులో పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు. వాటిలో నాలుగు బాంబర్లు, 64 యుద్ధవిమానాలు, 48 ఇంధన సరఫరా విమానాలు, 13 రక్షణ విమానాలు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇది అత్యంత విస్తృత స్థాయిలో జరిగిన ఆపరేషన్గా ఆయన వివరించారు.
జాతీయ భద్రత అంశమని స్పష్టం
లీక్కు కారణమైన వ్యక్తిని ట్రంప్ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. అతడిని మానసికంగా అస్థిరుడిగా అభివర్ణిస్తూ, తప్పకుండా గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. ఇది సాధారణ విషయం కాదని, దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అంశమని స్పష్టం చేశారు.