Artemis II : అంతరిక్షంలో అద్భుతం.. చంద్రుడి చుట్టూ తిరిగొచ్చిన ఆర్టెమిస్ 2.. 56 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
Artemis II : నాసా ఆర్టెమిస్ II మిషన్ అపోలో 13 రికార్డును అధిగమించి చరిత్ర సృష్టించింది. నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుడికి అవతలి వైపు ప్రయాణించి, అంతరిక్షం నుంచి సూర్య గ్రహణాన్ని వీక్షించారు.
Artemis II : అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక ఆర్టెమిస్ II మిషన్ విశ్వాంతరాళంలో సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాసింది. ఈ మిషన్లో భాగమైన నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుడి చుట్టూ తమ ప్రయాణాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని, భూమి వైపు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. ఈ క్రమంలో మానవ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ వ్యక్తి చూడని చంద్రుడి చీకటి భాగాన్ని వీక్షించి అరుదైన ఘనత సాధించారు.
ఆర్టెమిస్ II మిషన్ సోమవారం రాత్రి ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది. 1970లో అపోలో 13 మిషన్ సృష్టించిన సుదూర ప్రయాణ రికార్డును ఈ బృందం బద్దలు కొట్టింది. నాటి మిషన్ భూమికి 2,48,655 మైళ్ల దూరంలో ప్రయాణించగా, ఆర్టెమిస్ II ఏకంగా 2,52,752 మైళ్ల (సుమారు 4,06,762 కి.మీ) దూరం ప్రయాణించి మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత సుదూర ప్రాంతానికి వెళ్లిన వ్యోమగాములుగా రికార్డు సృష్టించారు. చంద్రుడి వెనుక భాగం నుంచి భూమిని చూసినప్పుడు కనిపించిన దృశ్యాలు వర్ణనాతీతమని వ్యోమగాములు పేర్కొన్నారు.
భూమి వైపు తిరుగు ప్రయాణమైన ముగ్గురు అమెరికన్లకు, ఒక కెనడియన్ వ్యోమగామికి అంతరిక్షం ఒక అరుదైన కానుకను అందించింది. తమ స్పేస్ క్యాప్సూల్ నుంచి వారు సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణాన్ని వీక్షించారు. చంద్రుడు సూర్యుడిని అడ్డుకున్న సమయంలో ఏర్పడిన ఆ అద్భుత దృశ్యాన్ని వారు తమ హై-రిజల్యూషన్ కెమెరాలు, ఐఫోన్ల ద్వారా బంధించారు. భూమి మీద ఉన్నవారు గ్రహణాన్ని చూసిన దానికంటే, అంతరిక్షం నుంచి ఆ నల్లటి నీడ భూమిపై పడటం చూడటం ఒక అద్భుత అనుభూతి అని పైలట్ విక్టర్ గ్లోవర్ ఉద్వేగంగా చెప్పారు.
వ్యోమగామి క్రిస్టినా కోచ్ చంద్రుడిని దగ్గరగా చూసిన అనుభవాన్ని వివరిస్తూ.. చంద్రుడు ముదురు గోధుమ రంగులో కనిపిస్తున్నాడని తెలిపారు. అలాగే చంద్రుడి ఉపరితలంపై కొన్ని పర్వతాలు ఎంత ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయంటే, అవి మంచుతో కప్పబడినట్లుగా మెరిసిపోతున్నాయని జెరెమీ హాన్సెన్ వివరించారు. భూమి నుంచి చంద్రుడిని చూడటం ఒకెత్తయితే, అక్కడికి వెళ్లి మన నివాస గ్రహమైన భూమిని చిన్న నీలి చుక్కలా చూడటం తన జీవితకాల స్వప్నం అని ఆయన అన్నారు. రాబోయే తరాలు ఈ దూరం రికార్డును త్వరలోనే అధిగమించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
New record🥇— NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026
The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.
Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n
ఆర్టెమిస్ II విజయం కేవలం ఒక రికార్డు మాత్రమే కాదు, ఇది తదుపరి చేపట్టబోయే ఆర్టెమిస్ III మిషన్కు పునాది. ఈ మిషన్ ద్వారా చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై మనుషులను దించడానికి నాసా మార్గాన్ని సుగమం చేస్తోంది. చంద్రుడి వాతావరణం, అక్కడి నేల స్వభావంపై వ్యోమగాములు సేకరించిన శాస్త్రీయ సమాచారం భవిష్యత్తు ప్రయోగాలకు ఎంతో కీలకం కానుంది. మానవ సాహసానికి, జిజ్ఞాసకు ఈ మిషన్ ఒక గొప్ప నిదర్శనంగా నిలిచిపోతుంది.