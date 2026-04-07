Massive Explosion: పనామా కాలువలో భారీ పేలుడు
Massive Explosion: ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలకమైన పనామా కాలువ సమీపంలో జరిగిన భారీ అగ్నిప్రమాదం కలకలం రేపింది. ఇంధన నౌక పేలిపోవడంతో ఆకాశాన్ని తాకే మంటలు ఎగసిపడ్డాయి.
Massive Explosion: ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలకమైన పనామా కాలువ సమీపంలో జరిగిన భారీ అగ్నిప్రమాదం కలకలం రేపింది. ఇంధన నౌక పేలిపోవడంతో ఆకాశాన్ని తాకే మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. ఘటనతో స్థానికులు భయాందోళనలకు గురవగా, ప్రపంచ వాణిజ్యంపై ప్రభావం ఉంటుందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
వంతెన కింద ఇంధన నౌక పేలుడు
ప్రపంచంలో అత్యంత కీలక సముద్ర మార్గాల్లో ఒకటైన పనామా కాలువ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పసిఫిక్ మహాసముద్ర ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉన్న ప్రముఖ ‘అమెరికాస్ వంతెన’ కిందుగా ప్రయాణిస్తున్న ఇంధన నౌకలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతమంతా అగ్నికీలలు, దట్టమైన పొగతో కమ్ముకుంది.
వాహనదారుల్లో భయాందోళనలు
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వంతెనపై వాహనాల రాకపోకలు కొనసాగుతుండటంతో అక్కడ ఉన్న వాహనదారులు తీవ్ర భయానికి గురయ్యారు. మంటలు ఆకాశాన్ని తాకేలా ఎగసిపడటంతో ప్రమాద తీవ్రతను గమనించిన వారు తమ వాహనాలను వేగంగా నడుపుకుంటూ అక్కడి నుంచి బయటపడ్డారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రసారమవుతూ ప్రజలను కుదిపేశాయి.
గాయాలు.. గల్లంతైన వ్యక్తి కోసం గాలింపు
ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు పౌరులు తీవ్రంగా గాయపడగా, మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించిన ఇద్దరు అగ్నిమాపక సిబ్బంది కూడా గాయపడ్డారు. మరో వ్యక్తి గల్లంతైనట్లు సమాచారం అందడంతో అతని కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక బృందాలు గంటల తరబడి శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చాయి.
పెను ప్రమాదం తప్పినట్లే
ఇంధన నౌక పేలుడు కారణంగా సమీపంలోని ఇతర నౌకలకు మంటలు వ్యాపించే ప్రమాదం నెలకొంది. అయితే అగ్నిమాపక సిబ్బంది అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ నిరంతరం నీటిని చల్లడం ద్వారా మరింత పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించారు. వారి వేగవంతమైన చర్యలతో భారీ నష్టం తప్పినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ప్రపంచ వాణిజ్యంపై ప్రభావం?
ప్రపంచ సముద్ర వాణిజ్యానికి కీలక మార్గంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయినప్పటికీ, ఈ ఘటన వల్ల కాలువలో నౌకల రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదని పనామా అధికారులు స్పష్టం చేశారు. పేలుడుకు దారితీసిన అసలు కారణాలపై ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.