gourd farming: వరి గట్లపై బంగారు పంట.. తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలు

Naresh.k
Published on: 13 March 2026 1:01 PM IST
Gourd : రైతు అంటే కేవలం వరికోసం వేచి చూసే వ్యక్తి మాత్రమే కాదు.. ఉన్న వనరులను తెలివిగా వాడుకుంటూ అదనపు ఆదాయాన్ని సృష్టించుకునే ఒక గొప్ప మేధావి. ఇప్పుడు మన రైతులు అదే చేస్తున్నారు. వరి సాగు చేస్తున్న గట్లనే ఆసరాగా చేసుకుని, అదనంగా 'బీర'ను సాగు చేస్తూ.. వరి దిగుబడి కంటే ఎక్కువ లాభాలను గడిస్తున్నారు. వరి పంటకు వేసే పెట్టుబడి, ఆ పొలంలోనే అందుబాటులో ఉన్న నీరు, భూమిని వాడుకుంటూ.. వరి గట్ల వెంబడి బీర విత్తనాలను నాటుతున్నారు. నాట్లు వేసిన వారం రోజులకే బీర విత్తనాలు నాటడం మొదలుపెట్టి, 20 రోజుల్లో తీగలు వచ్చేలా చూస్తున్నారు. ఈ తీగలకు సపోర్ట్‌గా కర్రలను అమర్చుతున్నారు. వరి పొలంలోని తేమ, అధిక నీరు బీర మొక్కలు బలంగా, ఏపుగా పెరగడానికి సహకరిస్తున్నాయి.

పెట్టుబడి తక్కువ.. లాభం ఎక్కువ

ఈ సాగులో రైతులు ఆకర్షితులవుతున్న ప్రధానాంశం తక్కువ పెట్టుబడి.రెండెకరాల వరి సాగుకు గట్ల వెంట బీర విత్తనాల కోసం కేవలం రూ. 2,000 నుంచి రూ. 3,000 వరకు మాత్రమే ఖర్చవుతోంది. ఇక మందుల కోసం మరో రూ. 10,000 నుంచి రూ. 20,000 వరకు ఖర్చు చేస్తున్నప్పటికీ, అది బీర కాయల దిగుబడితో పోలిస్తే చాలా తక్కువ.సుమారు రెండెకరాల వరి సాగులో దాదాపు 15-20 క్వింటాళ్ల బీర దిగుబడి వస్తోంది. మార్కెట్లో కిలోకు రూ. 60 నుంచి రూ. 80 వరకు ధర పలుకుతుండటంతో, ఎకరాకు ఏటా రూ. 25,000 నుంచి రూ. 30,000 వరకు అదనపు ఆదాయం సమకూరుతోంది. ఐదెకరాల సాగు చేస్తున్న వారైతే లక్ష రూపాయల వరకు అదనపు లాభాన్ని చూస్తున్నారు. ఈ పంటలో మరో గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే.. వారానికి రెండు లేదా మూడుసార్లు బీర కాయలు చేతికి వస్తాయి. వరి కోతకు వచ్చే లోపు కనీసం రెండుసార్లు భారీ దిగుబడి వస్తుంది. వీటికి మార్కెట్లో డిమాండ్ కూడా బాగానే ఉండటంతో స్థానిక పట్టణాలకు తీసుకెళ్లి హోల్‌సేల్‌గా విక్రయిస్తున్నారు.

ఎందుకు ఇది రైతుల ఫస్ట్ ఛాయిస్?

ధాన్యం దిగుబడితో వచ్చే డబ్బుల కంటే, బీర సాగుతో వచ్చే అదనపు ఆదాయమే రైతుకు కొండంత అండగా ఉంటోంది అని రైతులు చెబుతున్నారు. వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ, తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ఫలితాన్ని పొందుతున్నారు. మూడేళ్ల పాటు సాగే ఈ సాగు పద్ధతి, కిష్టంపేట వంటి గ్రామాల రైతులకు ఆర్థికంగా కొత్త భరోసాను కల్పిస్తోంది. సాంప్రదాయ సాగు పద్ధతులను పక్కన పెట్టి, అంతర పంటలతో ప్రయోగాలు చేయడం వల్ల రైతులకు ఆర్థిక స్వయంప్రతిపత్తి లభిస్తోంది. వరి గట్ల వెంట పచ్చని బీర తీగలు.. నేడు రైతు జీవితంలో లాభాల తీగలను అల్లుతున్నాయి. ఇతర రైతులు కూడా ఇలాంటి చిరు ప్రయత్నాలు చేస్తే, వ్యవసాయం లాభసాటిగా మారుతుందనడంలో సందేహం లేదు.

