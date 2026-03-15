Sesame: రైతులను లక్షాధికారులను చేసే పంట..తక్కువ పెట్టుబడి.. అదిరిపోయే ఆదాయం!
Sesame: పసుపు పంట సేకరణ పూర్తయ్యాక అదే భూమిలో నువ్వు సాగు చేయడం రైతులకు ఎంతో లాభదాయకం. పసుపు పంట ద్వారా భూమిలో మిగిలిన పోషకాలను వాడుకుంటూ తక్కువ ఖర్చుతో 4-6 క్వింటాళ్ల దిగుబడిని ఎలా సాధించాలో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
Sesame: తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగున ఉన్న మహారాష్ట్రలో ప్రస్తుతం పసుపు పంట దిగుబడుల సేకరణ పూర్తయ్యి, మార్కెటింగ్ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. సుమారు 250 నుండి 280 రోజుల సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత పసుపు రైతుల చేతికి వచ్చింది. అయితే, పసుపు తీసిన తర్వాత అదే భూమిలో ఏ పంట వేస్తే లాభదాయకంగా ఉంటుందనే విషయంలో చాలామంది రైతులకు సందేహాలు ఉంటాయి. వ్యవసాయ నిపుణుల సూచన ప్రకారం.. పసుపు తర్వాత నువ్వు సాగు చేయడం అత్యంత లాభదాయకమైన మార్గం.
ఎందుకు నువ్వులే శ్రేష్ఠం?
సాధారణంగా పసుపు పంట కోసం రైతులు పశువుల ఎరువులు, సేంద్రియ పోషకాలు అధిక మోతాదులో వినియోగిస్తారు. పసుపు కోతల తర్వాత కూడా నేలలో ఈ పోషకాలు గణనీయమైన స్థాయిలో మిగిలి ఉంటాయి. అలాగే పసుపు సాగు వల్ల నేల గుల్లబారి ఉంటుంది. ఈ స్థితిని నువ్వు పంట సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటుంది. దీనివల్ల రైతుకు ఎరువుల ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా, తక్కువ కాలంలోనే మంచి దిగుబడి వస్తుంది.
సాగు పద్ధతులు
నీరు నిలవని తేలికపాటి లేదా మధ్యస్థ బరువైన నేలలు నువ్వు సాగుకు అనుకూలం. నేలను రెండుసార్లు దున్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. 80 నుండి 90 రోజుల పంట కాలం కలిగిన శ్వేత, హిమ, జగిత్యాల తిల్-1 వంటి రకాలు సాగుకు ఉత్తమం.ఎకరానికి 2.5 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది. విత్తనాన్ని ఇసుకతో కలిపి వరుసల మధ్య 30 సెం.మీ, మొక్కల మధ్య 15 సెం.మీ దూరం ఉండేలా విత్తుకోవాలి. విత్తేముందు కిలో విత్తనానికి 3 గ్రాముల మాంకోజేబ్ లేదా రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ కలిపి విత్తన శుద్ధి చేయడం తప్పనిసరి.
సమర్థవంతమైన యాజమాన్యం
నువ్వు పంటకు ఎరువుల వినియోగం చాలా తక్కువ. పసుపు తర్వాత సాగు చేస్తున్నందున నత్రజని, భాస్వరం, పొటాషియం వంటి ఎరువులను సాధారణం కంటే తక్కువగా వాడుకోవచ్చు. విత్తిన వెంటనే ఒక తడి, ఆ తర్వాత పూత మరియు కాయ దశల్లో నీటి తడులు ఇస్తే పంట నాణ్యత పెరుగుతుంది. రసం పీల్చే పురుగులైన పేనుబంక, తామర పురుగుల నివారణకు ఎసిఫేట్ లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్, కాయ తొలుచు పురుగు నివారణకు ప్రొఫెనోఫాస్ పిచికారీ చేయడం ద్వారా పంటను కాపాడుకోవచ్చు.
ఈ పద్ధతులు పాటిస్తే ఎకరానికి 4 నుండి 6 క్వింటాళ్ల దిగుబడి సాధించడం సాధ్యమే. స్వల్ప కాలంలోనే పూర్తయ్యే ఈ పంట ద్వారా పసుపు రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభించడమే కాకుండా, భూమిలోని పోషకాలు వృథా కాకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి, పసుపు సాగు తర్వాత రెండో పంటగా నువ్వును ఎంచుకోవడం రైతులకు నిజంగానే బంగారు బాట వంటిది.