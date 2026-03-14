Health: శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ ఎందుకు పెరుగుతుంది.? పెరిగితే ఏమవుతుంది.?
Health: శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా పెరిగితే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మారుతోన్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలా మంది ఈ సమస్య బారిన పడుతున్నారు. ఇంతకీ యూరిక్ యాసిడ్ ఎలా పెరుగుతుంది.? ఈ సమస్యకు ఎలా చెక్ పెట్టాలంటే..
యూరిక్ యాసిడ్ అంటే ఏమిటి?
యూరిక్ యాసిడ్ అనేది మన శరీరంలో సహజంగా ఏర్పడే ఒక రసాయన పదార్థం. మనం తినే కొన్ని ఆహార పదార్థాల్లో ప్యూరిన్ (Purine) అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఈ ప్యూరిన్ జీర్ణమయ్యే సమయంలో యూరిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా ఈ యూరిక్ యాసిడ్ రక్తం ద్వారా కిడ్నీలకు చేరి మూత్రం ద్వారా బయటకు వెళ్లిపోతుంది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా తయారవడం వల్ల కిడ్నీలు దాన్ని సరిగా బయటకు పంపలేకపోతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయి పెరుగుతుంది. దీనిని వైద్యపరంగా హైపర్యూరిసీమియా (Hyperuricemia) అంటారు.
యూరిక్ యాసిడ్ పెరగడానికి కారణాలు
యూరిక్ యాసిడ్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ప్యూరిన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం. రెడ్ మీట్ ఎక్కువగా తినడం, సముద్ర ఆహారం (Seafood) ఎక్కువగా తీసుకోవడం, మద్యం, బీర్ అధికంగా తాగడం, తగినంత నీరు తాగకపోవడం, అధిక బరువు (Obesity), హై బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాబెటిస్, శరీరంలో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండటం,
కొన్ని మందులు (Diuretics) ఉపయోగించడం వంటి కారణాల వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయి క్రమంగా పెరుగుతుంది.
యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగితే కనిపించే లక్షణాలు
యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగినప్పుడు కొన్ని స్పష్టమైన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అకస్మాత్తుగా జాయింట్లలో తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది. పాదం పెద్ద వేళ్లలో వాపు, ఎర్రబారడం (గౌట్), నడవడం లేదా కదలడం కష్టంగా ఉండటం,
తరచుగా కిడ్నీ స్టోన్స్ రావడం, జాయింట్ల దగ్గర చిన్న గడ్డలు (Tophi) ఏర్పడటం, మూత్రం పోయేటప్పుడు మంట రావడం, కండరాల్లో బలహీనత వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అలాగే అలసట, జ్వరం లాంటి భావన, తరచుగా దాహం కూడా ఉండవచ్చు.
యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించేందుకు ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి?
యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉన్నవారు తక్కువ ప్యూరిన్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా రెడ్ మీట్, ఆర్గన్ మీట్, సముద్ర ఆహారం, మద్యం, ఎక్కువ చక్కెర ఉన్న పదార్థాలు, కొన్ని పప్పులు (అరహర్, మసూర్, ఉలవలు) వంటివి తీసుకోవడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ పెరుగుతుంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు విటమిన్ C ఉన్న పండ్లు (చెర్రీ, నిమ్మ, నారింజ), తక్కువ ఫ్యాట్ ఉన్న పాల ఉత్పత్తులు, ఎక్కువ నీరు, ఫైబర్ ఉన్న కూరగాయలు, పండ్లు తీసుకోవాలి.
ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు పాటించాల్సిన అలవాట్లు
యూరిక్ యాసిడ్ నియంత్రణలో ఆహారం తో పాటు జీవనశైలి కూడా ముఖ్యమే. రోజుకు ఎక్కువగా నీరు తాగడం,
బరువును నియంత్రణలో ఉంచడం, వ్యాయామం చేయడం, మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తగ్గించడం, అదే విధంగా ఓట్స్, బ్రౌన్ రైస్, జౌ వంటి సంపూర్ణ ధాన్యాలు తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
గమనిక: ఈ వివరాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం కోసం మాత్రమే అందించడమైంది. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి డాక్టర్ల సలహాలు పాటించడమే మంచిది.