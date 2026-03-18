Sathee App: పోటీ పరీక్షల కోచింగ్ కోసం డబ్బు లేదా? సాథీ యాప్ తో సక్సెస్ కొట్టేయండి ఫ్రీగా!
Sathee App: జేఈఈ, నీట్ వంటి ప్రవేశ పరీక్షల కోసం కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే చాలా డబ్బు కావాలి.
Sathee App: జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ (JEE), నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (NEET) మరియు కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (CUET) వంటి జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల కోసం కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ 'సాథీ' యాప్ను ప్రారంభించింది. విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, కాన్పూర్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (IIT) సహకారంతో ఈ పోర్టల్ను ప్రారంభించింది.
జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఈ పోర్టల్ ద్వారా చదువులో సహాయం పొందుతున్నారు. పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్లపై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయలేని సామాన్య ప్రజల పిల్లలకు 'సాథీ' (SATHEE – Self Assessment Test and Help for Entrance Exams) పోర్టల్ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
సాథీ యాప్ అంటే ఏమిటి?
పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మరియు గ్రామీణ పిల్లలకు ఉత్తమ కోచింగ్ అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ప్రారంభించారు. JEE, NEET, CUET వంటి పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారి కోసం సాథీ యాప్ అత్యాధునిక అభ్యాస సౌకర్యాలతో అందుబాటులో ఉంటుంది.
సాథీ ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించకుండా నాణ్యమైన క్లాసులు అందిస్తుంది. ఐఐటీలు, ఎయిమ్స్కు చెందిన ప్రొఫెసర్లు, నిపుణులు రూపొందించిన లెక్చర్ వీడియోలు, మాక్ టెస్టులు, ఏఐ ఆధారిత లెర్నింగ్ వంటి అన్ని అత్యాధునిక సౌకర్యాలు సాథీలో ఉంటాయి. స్టడీ మెటీరియల్స్ తెలుగుతో సహా భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతీయ భాషలలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
సాథీ యాప్లో ఎలా నమోదు చేసుకోవాలి?
ముందుగా, sathee.iitk.ac.in అనే అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. లేదా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి 'SATHEE' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- హోమ్ పేజీలో మీరు సిద్ధమవుతున్న పరీక్షను ఎంచుకోవడానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీకు కావలసిన దానిపై క్లిక్ చేయండి.
- 'రిజిస్టర్' లేదా 'లాగ్ ఇన్' బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీరు ఈ పోర్టల్ను మొదటిసారి ఉపయోగిస్తుంటే, 'సైన్ అప్' చేయండి.
- తర్వాత యాప్లో మీ ప్రొఫైల్ను సృష్టించుకోండి.
- రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, మీరు డాష్బోర్డ్లో లెక్చర్ వీడియోలు, మాక్ టెస్ట్లను ఎంచుకోవడం ద్వారా చదువు ప్రారంభించవచ్చు.
ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. డబ్బులేదనే టెన్షన్ వద్దు.. సాథీ తో భవిష్యత్ కోసం వేయండి ముందడుగు