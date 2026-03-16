తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. ఆస్ట్రేలియాలో భారీ ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు!
హైదరాబాద్: విదేశాల్లో స్థిరపడాలని కలలు కనే నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సువర్ణావకాశం కల్పిస్తోంది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (TOMCOM), ఆస్ట్రేలియాలో వెల్డర్ల నియామకం కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని మన రాష్ట్ర అభ్యర్థులకు ఈ భారీ ఆఫర్ను అందిస్తోంది.
జీతం మరియు ఇతర ప్రయోజనాలు:
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 3.6 లక్షల నుండి రూ. 4 లక్షల వరకు వేతనం లభిస్తుంది. ఆస్ట్రేలియాలోని మైనింగ్, నిర్మాణం మరియు మెటల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ రంగాల్లో వెల్డర్లకు ఉన్న భారీ డిమాండ్ కారణంగా ఈ స్థాయి ప్యాకేజీని కంపెనీలు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
కావలసిన అర్హతలు:
విద్య: 10వ తరగతి, ఇంటర్, ఐటీఐ (ITI) లేదా మెకానికల్/వెల్డింగ్ విభాగాల్లో డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి.
అనుభవం: వెల్డింగ్ రంగంలో 5 నుండి 7 ఏళ్ల పక్కా అనుభవం తప్పనిసరి.
వయస్సు: 25 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
భాషా నైపుణ్యం: ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం తెలిసి ఉండాలి. IELTS పరీక్షలో కనీసం 5 స్కోర్ సాధించి ఉండాలి.
సాంకేతిక నైపుణ్యాలు:
అభ్యర్థులు MIG, TIG, ARC మరియు Stick వెల్డింగ్లో నిపుణులై ఉండాలి. ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లను అర్థం చేసుకుని, అంతర్జాతీయ భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పని చేయగలగాలి.
దరఖాస్తు విధానం:
ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు తమ అప్డేటెడ్ రెస్యూమ్ (Resume)ను [email protected] కు మెయిల్ చేయాలి.
వివరాల కోసం సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్లు:
+91 94400 51285
+91 94400 51452
ప్రభుత్వ సంస్థ ద్వారా జరిగే నియామకం కాబట్టి, ఇది నిరుద్యోగులకు అత్యంత సురక్షితమైన మార్గం.