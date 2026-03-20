Recruitments: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. SECL లో భారీగా నియామకాలు
Recruitments: ఇంజనీరింగ్, డిప్లమా విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం సౌత్ ఈస్టర్న్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ (SECL) అప్రెంటిస్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇవే
Recruitments: సౌత్ ఈస్టర్న్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ (SECL) అప్రెంటిస్ పోస్టుల కోసం ఒక భారీ నియామక ప్రక్రియను ప్రకటించింది . ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మొత్తం 1,600 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు, డిప్లొమా హోల్డర్లకు అవకాశాలు కల్పిస్తారు. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు మార్చి 31 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో (PSU) పని అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.
పట్టభద్రులకు, డిప్లొమా హోల్డర్లకు ప్రత్యేక పోస్టులు:
ఈ నియామక ప్రక్రియ రెండు విభాగాలుగా విభజించారు. మొదటి విభాగం గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ల కోసం, దీనికి మైనింగ్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్ వంటి ఇంజనీరింగ్ రంగాలలో పట్టభద్రులైన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రెండవ విభాగం టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్ల కోసం. దీనికి ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఉన్న అభ్యర్థులు అర్హులు. మొత్తం ఖాళీలలో మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల వాటా అధికంగా ఉంది.
అర్హతల వివరాలు:
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, అభ్యర్థులకు సంబంధిత ట్రేడ్లో BE/B.Tech లేదా డిప్లొమా ఉండాలి. NATS పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవడం కూడా తప్పనిసరి. 2023, 2024, లేదా 2025 సంవత్సరాలలో తమ చదువును పూర్తి చేసిన వారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. గతంలో అప్రెంటిస్షిప్ పూర్తి చేసిన వారు లేదా ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నవారు అర్హులు కారు.
స్కాలర్షిప్లు- ప్రయోజనాలు:
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు శిక్షణ కాలంలో నెలవారీ స్టైపెండ్ ఇస్తారు. గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్లకు నెలకు సుమారు రూ. 9,000, డిప్లొమా హోల్డర్లకు రూ. 8,000 ఇస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని భారత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణయిస్తారు.
మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక:
ఈ నియామకానికి రాత పరీక్ష ఉండదు. అభ్యర్థులను వారి విద్యా అర్హత మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ జాబితా నుండి ఎంపిక చేస్తారు. ఒకవేళ ఇద్దరు అభ్యర్థులకు ఒకే మార్కులు వస్తే, సీనియర్ అభ్యర్థికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
అభ్యర్థులు ముందుగా NATS పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత, అధికారిక SECL వెబ్సైట్ను సందర్శించి దరఖాస్తు ఫారమ్ను పూరించండి. అవసరమైన సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా నింపి, అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి. చివరగా, ఫారమ్ను సమర్పించి, ప్రింట్ కాపీని తీసుకోండి.