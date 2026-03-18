Navodaya Vidyalaya Result 2026: నవోదయ 6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

Navodaya Vidyalaya Class 6 Exam Result 2026: నవోదయ విద్యాలయ సమితి (NVS) 6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష (JNVST 2026) ఫలితాలను విడుదల చేసింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 2:59 AM IST
Navodaya Vidyalaya Class 6 Exam Result 2026: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాల్లో (JNV) 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను 6వ తరగతి ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన ప్రవేశ పరీక్ష (JNVST) ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. నవోదయ విద్యాలయ సమితి (NVS) మంగళవారం ఈ ఫలితాలను అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఫలితాలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?

పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థులు నవోదయ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://navodaya.gov.in/nvs/en/Home1/ ద్వారా తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు. అభ్యర్థులు తమ అడ్మిట్ కార్డ్‌పై ఉన్న రోల్ నంబర్ మరియు పుట్టిన తేదీ (Date of Birth) వివరాలను ఎంటర్ చేసి స్కోర్ కార్డును డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచించారు. గత ఏడాది డిసెంబర్ 13న ఈ ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే.

ప్రొవిజినల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ మరియు కటాఫ్:

ఫలితాలతో పాటుగా జిల్లా మరియు కేటగిరీల వారీగా ఎంపికైన విద్యార్థుల 'ప్రొవిజినల్ సెలక్షన్ లిస్ట్'ను కూడా వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఇందులో అభ్యర్థి పేరు, రోల్ నంబర్ మరియు ఇతర వివరాలు పొందుపరిచారు. అయితే, ఈ జాబితాలో పేరు ఉన్నంత మాత్రాన సీటు ఖాయమైనట్లు కాదని, నోటిఫికేషన్ నిబంధనల ప్రకారం ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ల వెరిఫికేషన్ మరియు ఇతర అర్హతల పరిశీలన తర్వాతే తుది ఎంపిక ఉంటుందని నవోదయ సమితి స్పష్టం చేసింది.

తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచి ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలను అధికారిక పోర్టల్‌లో జిల్లాల వారీగా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.

