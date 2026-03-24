Job Alert: ఇంటర్ తో జాబ్..నేషనల్ బయోలాజికల్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ నోటిఫికేషన్
Job Alert: కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయోలాజికల్స్, డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ విధానంలో పోస్టుల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. అసిస్టెంట్-2, ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్, జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ సైంటిస్ట్, సైంటిస్ట్ గ్రేడ్ 3, సైంటిస్ట్ గ్రేడ్ 2. పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఆన్ లైన్ లో అప్లికేషన్ల సబ్మిషన్ కోసం చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 4 2026.
దరఖాస్తులు పంపించేది ఇలా..
దరఖాస్తు హార్డ్ కాపీని సమర్పించడానికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 14. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారం హార్డ్ కాపీ, స్వీయ-ధృవీకరించిన సర్టిఫికేట్ల కాపీలు, సర్టిఫికేట్ల కాపీలు, ఇతర సహాయక పత్రాలను పంపాలి.
హార్డ్ కాపీని 'డైరెక్టర్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయోలాజికల్స్ (ఆరోగ్య - కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ) ఎ-32, సెక్టార్-62, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఏరియా నోయిడా యు.పి. 201 309' అనే చిరునామాకు పంపాలి. మీరు దరఖాస్తు చేస్తున్న పోస్టును, దరఖాస్తు ఫారం ఉన్న కవరు పైభాగంలో రాయాలి. ఏప్రిల్ 14 తర్వాత అందిన దరఖాస్తులు స్వీకరించరు. ఎలా దరఖాస్తు చేయాలో సహా వివరాలు https://nib.gov.in/career1.aspx వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. వీటిని చెక్ చేసి, అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోండి.
అర్హతలు ఇవే..
12వ తరగతిలో కనీసం 50% మార్కులతో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు అసిస్టెంట్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్పై ఇంగ్లీషులో నిమిషానికి 35 పదాలు (35 WPM) లేదా హిందీలో నిమిషానికి 30 పదాల (30 WPM) కచ్చితమైన టైపింగ్ వేగం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
బయాలజీలో డిగ్రీ లేదా బి.ఎస్.సి. మైక్రోబయాలజీ లేదా బి.ఎస్.సి. బయోటెక్నాలజీ లేదా బి.ఎస్.సి. బయోకెమిస్ట్రీ లేదా బి.ఎస్.సి. మాలిక్యులర్ బయాలజీ ,మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీలో డిప్లొమా ఉన్న అభ్యర్థులు ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వారికి వైద్య ప్రయోగశాల/పరిశోధనా సంస్థలో ఒక సంవత్సరం ఆచరణాత్మక అనుభవం ఉండాలి.
ఇతర పోస్టులకు కావలసిన అర్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం వంటి వివరాల కోసం, NIB అధికారిక వెబ్సైట్లో అందించిన నోటిఫికేషన్ను చూడండి.