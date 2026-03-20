Cibil Score: ఆ ఉద్యోగాలు కావాలంటే సిబిల్ స్కోర్ తప్పనిసరి

Cibil Score: ఉద్యోగం సాధించాలంటే ఎంతో కష్టమైనా విషయం. రాత పరీక్షలు..ఇంటర్వ్యూలు అన్నిటినీ దాటాలి. తరువాత కూడా సిబిల్ స్కోర్ తేడా ఉంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వం అంటున్నారు

KVD Varma
Published on: 20 March 2026 5:14 PM IST
Cibil Score: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే అంత ఈజీ కాదు. సాధారణంగా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు ఎక్కువగా బ్యాంక్ ఉద్యోగాలను టార్గెట్ చేసుకుంటారు. అయితే, అవి కూడా అంత ఈజీగా రావు. దానికోసం ఎంతో కష్టపడాలి. కఠినమైన రాత పరీక్షను ఎదుర్కోవాలి. దాని కోసం రాత్రిపగళ్ళు చదువుతూ.. కోచింగులు తీసుకుంటూ కష్టపడతారు నిరుద్యోగ యువత. అయితే, ఇప్పటి వరకు, అభ్యర్థులు కేవలం కఠోర చదువులు, రాత పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టేవారు. కానీ ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రంగం నియామక ప్రక్రియను మరింత పారదర్శకంగా, జవాబుదారీగా చేయడానికి కొత్త నిబంధనలను అమలు చేసింది. దీని ప్రకారం, ఇప్పుడు అభ్యర్థుల క్రెడిట్ స్కోర్ (సిబిల్ స్కోర్)ను తనిఖీ చేయడం తప్పనిసరిగా మారింది.

ఆర్థిక క్రమశిక్షణ తప్పనిసరి..

ప్రజాధనాన్ని, బ్యాంకు ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించే బాధ్యత గల అభ్యర్థులకు స్వచ్ఛమైన ఆర్థిక రికార్డు ఉండాలని బ్యాంకులు ఆశిస్తాయి. ఒకవేళ అభ్యర్థి గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తిరిగి చెల్లించడంలో నిర్లక్ష్యం వహించినా లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించకపోయినా, బ్యాంకులు వారి విశ్వసనీయతను అనుమానిస్తాయి. పేలవమైన క్రెడిట్ రికార్డు ఉన్న వ్యక్తిని ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడం బ్యాంకు దృష్టిలో ప్రమాదకరంగా పరిగణిస్తుంది.

ఎవరిపై ప్రభావం పడుతుంది..

ఈ కొత్త మార్పు బ్యాంకింగ్ పరీక్షల ద్వారా ఉద్యోగం ఆశించే అభ్యర్థులందరికీ వర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా గతంలో రుణాలు లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలు చెల్లించడంలో విఫలమైన వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. ధృవీకరణ ప్రక్రియ సమయంలో అభ్యర్థులు తమ సిబిల్ (CIBIL) రిపోర్ట్ ను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పత్రాలలో ఏదైనా వ్యత్యాసం ఉన్నా లేదా సంతృప్తికరమైన వివరణ ఇవ్వడంలో విఫలమైనా, వారు చివరికి ఉద్యోగం కోసం ఎంపికయినా.. ఉద్యోగావకాశాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.

విద్యా రుణాలు తీసుకున్న వారికి ఎలా?

అయితే, విద్యా రుణాలు తీసుకున్న విద్యార్థులకు బ్యాంకులు కొన్ని రాయితీలు ఇచ్చాయి. కేవలం ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగానే విద్యా రుణాల చెల్లింపు ఆలస్యమై, అభ్యర్థి ఉద్దేశపూర్వకంగా రుణగ్రహీతగా కొనసాగకపోతే, అటువంటి పరిస్థితులను మానవతా దృక్పథంతో పరిశీలిస్తారు. విద్యా రుణాల విషయంలో తాము ఉదార ​​వైఖరిని అవలంబిస్తామని బ్యాంకులు తెలిపాయి.

అభ్యర్థులకు నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉద్యోగార్థులు కేవలం పుస్తక జ్ఞానానికే పరిమితం కాకుండా, తమ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ విషయంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. అభ్యర్థులు తమ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఏవైనా పాత రుణ బకాయిలు ఉంటే, వాటిని వెంటనే చెల్లించి, బ్యాంకు నుండి 'నో-అబ్జక్షన్ సర్టిఫికేట్' (NOC) పొందడం మంచిది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ దశలో ఎదురయ్యే సాంకేతిక అడ్డంకులను నివారించవచ్చు.

