Visakhapatnam road accident: విశాఖలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. లారీ దూసుకెళ్లి ఇద్దరు దుర్మరణం

Home క్రైమ్Visakhapatnam road accident: విశాఖలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. లారీ దూసుకెళ్లి ఇద్దరు దుర్మరణం

KVD Varma
Published on: 15 March 2026 11:35 AM IST
Visakhapatnam road accident: విశాఖపట్నం BHPV జంక్షన్ వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న వాహనాలపైకి లారీ దూసుకెళ్లడంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
X

Visakhapatnam road accident: విశాఖపట్నంలోని BHPV జంక్షన్ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఈ ఉదయం ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న వాహనాలపైకి దూసుకెళ్లడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో రెండు కార్లు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.

మృతులలో ఒకరిని గాజువాకలోని వరుణ్ మోటార్స్‌లో పనిచేస్తున్న రామకృష్ణగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆయన తన కుమార్తె స్వప్నతో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై సింహాచలం దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. అయితే, ఈ ప్రమాదం నుండి స్వప్న స్వల్ప గాయాలతో అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలతో బయటపడింది.

మరో మృతుడి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం, లారీ అతివేగంగా రావడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని తెలుస్తోంది. వాహనాల మధ్య లారీ వేగంగా దూసుకురావడంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది.

ఈ రోడ్డు ప్రమాదం కారణంగా జాతీయ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

VisakhapatanamRoad Accident NewsNational Highway 65
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X