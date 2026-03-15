Visakhapatnam road accident: విశాఖలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. లారీ దూసుకెళ్లి ఇద్దరు దుర్మరణం
Visakhapatnam road accident: విశాఖపట్నం BHPV జంక్షన్ వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న వాహనాలపైకి లారీ దూసుకెళ్లడంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Visakhapatnam road accident: విశాఖపట్నంలోని BHPV జంక్షన్ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఈ ఉదయం ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న వాహనాలపైకి దూసుకెళ్లడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో రెండు కార్లు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.
మృతులలో ఒకరిని గాజువాకలోని వరుణ్ మోటార్స్లో పనిచేస్తున్న రామకృష్ణగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆయన తన కుమార్తె స్వప్నతో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై సింహాచలం దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. అయితే, ఈ ప్రమాదం నుండి స్వప్న స్వల్ప గాయాలతో అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలతో బయటపడింది.
మరో మృతుడి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం, లారీ అతివేగంగా రావడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని తెలుస్తోంది. వాహనాల మధ్య లారీ వేగంగా దూసుకురావడంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది.
ఈ రోడ్డు ప్రమాదం కారణంగా జాతీయ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.