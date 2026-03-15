Nalgonda: నల్గొండ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం: లారీ-ఆటో ఢీకొని ముగ్గురు మృతి
Nalgonda: నల్గొండ జిల్లా దేవతపల్లి గేట్ వద్ద లారీ ఆటోను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు చనిపోగా, ఆరుగురు గాయపడ్డారు.
Nalgonda: నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవం అయ్యింది. మండలంలోని దేవతపల్లి గేట్ సమీపంలో అతివేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ, ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆటోను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ విషాద ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతులంతా ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వారిగా ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది.
Nalgonda: ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆటోలో సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎదురుగా వస్తున్న లారీ నియంత్రణ కోల్పోయి ఆటోను ఢీకొట్టడంతో, ఆటో పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. లోపల ఉన్న వారు బయటకు రాలేక తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి, పోలీసులకు సమాచారం అందించి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ ఘటనలో గాయపడిన ఆరుగురిని చికిత్స నిమిత్తం దేవరకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రుల్లో ఇద్దరి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. దీనివల్ల మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. మెరుగైన చికిత్స కోసం అవసరమైతే వారిని హైదరాబాద్కు తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే దేవతపల్లి గేట్ వద్ద రహదారిపై వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించారు. ధ్వంసమైన వాహనాలను రోడ్డుపై నుంచి తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. ఈ రోడ్డు ప్రమాదం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, లారీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం, అతివేగమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.