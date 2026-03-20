Alur: తాళం వేసిన ఇంట్లో చొరబడి రూ. 2 లక్షల నగదు దోచుకున్న దొంగలు
Alur: నిజామాబాద్ జిల్లా ఆలూరు మండల కేంద్రంలో భారీ దొంగతనం చోటుచేసుకుంది. తాళం వేసిన ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండగులు 10 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ. 2 లక్షల నగదు ఎత్తుకెళ్లారు.
ఆలూరు: ఆలూరు మండల కేంద్రంలో దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. తాళం వేసి ఉన్న ఒక ఇంట్లోకి చొరబడి భారీ ఎత్తున బంగారం, నగదు అపహరించుకుపోయారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఘటన వివరాలు:
స్థానిక నివాసి తలారి జమున (60), తన భర్త తలారి రాములుతో కలిసి గత ఆదివారం (మార్చి 15న) జుక్కల్లో ఉంటున్న తన చిన్న కుమారుడి దగ్గరకు వెళ్లారు. వెళ్లేటప్పుడు ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్లారు. అయితే, శుక్రవారం ఉదయం పక్కింటి వారు గమనించగా జమున ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉండటాన్ని చూశారు. వెంటనే వారు జమున కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు.
రూ. 2 లక్షల నగదు, బంగారం మాయం:
సమాచారం అందుకున్న బాధితులు వెంటనే ఆలూరు చేరుకున్నారు. లోపలికి వెళ్లి చూడగా ఇల్లంతా చిందరవందరగా పడి ఉంది. బీరువాలో దాచుకున్న 10 తులాల బంగారు ఆభరణాలు మరియు రూ. 2 లక్షల నగదు దొంగలు ఎత్తుకెళ్లినట్లు బాధితులు వాపోయారు.
బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు సిఐ సత్యనారాయణ గౌడ్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. క్లూస్ టీం మరియు వేలిముద్రల నిపుణులను రప్పించి ఆధారాలు సేకరించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, దొంగలను పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. తాళం వేసిన ఇళ్లే లక్ష్యంగా దొంగతనాలు జరుగుతున్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు.