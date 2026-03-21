Markapuram: మార్కాపురంలో దారుణం.. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు ఉద్రిక్తత
Markapuram: మార్కాపురం జిల్లా ఇడుపూరులో సంకుల మల్లయ్య అనే వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఈ హత్యకు టీడీపీ నేతలే కారణమని ఆరోపిస్తూ బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు మార్కాపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు ఆందోళన చేపట్టారు.
మార్కాపురం: జిల్లాలోని ఇడుపూరు గ్రామంలో దారుణ హత్య చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన సంకుల మల్లయ్య దారుణ హత్యకు గురవ్వడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ మల్లయ్య కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు మార్కాపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎదుట భారీ నిరసన చేపట్టారు.
రాజకీయ హత్యేనని ఆరోపణ:
మల్లయ్యను టీడీపీ (TDP) నేత మరియు అతని అనుచరులే పథకం ప్రకారం హత్య చేశారని బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్నారు. నిందితులు ఎంతటి వారైనా వదిలిపెట్టకూడదని, వారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లేది లేదని భీష్మించుకోవడంతో ఆసుపత్రి పరిసరాల్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. బాధితులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూనే, నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గ్రామంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తుగా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.