Kochi Tragedy : కొచ్చిలో ఘోరం.. ఒకే ఇంట్లో ఐదుగురి మృతదేహాలు.. ముగ్గురు చిన్నారుల బలి
Kochi Tragedy : కొచ్చిలోని వడుతలలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు మృతి చెందారు. ముగ్గురు పిల్లలకు విషమిచ్చి ఇద్దరు మహిళలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అనుమానం. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Kochi Tragedy : కేరళలోని కొచ్చి నగరంలో గుండెలవిసే విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ముగ్గురు పసిపిల్లలతో సహా ఇద్దరు మహిళలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వడుతల ప్రాంతమంతా శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులా లేక అనారోగ్య సమస్యలా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అసలేం జరిగింది?
కేరళలోని ఎర్నాకులం జిల్లా వడుతల ప్రాంతంలో శనివారం (మార్చి 21, 2026) మధ్యాహ్నం ఈ ఘోర ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. వడుతల కరస్కా రోడ్డులోని ఒక అద్దె ఇంట్లో శ్రీకుమారి (58), ఆమె కుమార్తె అశ్వతి నాయర్ (36), అలాగే అశ్వతికి చెందిన ముగ్గురు పిల్లలు మృతి చెందారు. ఆ పిల్లల వయస్సు కేవలం 14 ఏళ్లు, 4 ఏళ్లు, 2 ఏళ్లు మాత్రమే. తిరువనంతపురంలోని విలప్పిల్సాలకు చెందిన ఈ కుటుంబం, కొద్దిరోజుల క్రితమే వైద్య చికిత్స నిమిత్తం కొచ్చికి వచ్చి ఇక్కడ అద్దెకు ఉంటున్నారు.
కేబుల్ ఆపరేటర్ రాకతో వెలుగులోకి..
శనివారం మధ్యాహ్నం ఒక కేబుల్ టీవీ ఆపరేటర్ తన పని నిమిత్తం ఆ ఇంటికి వచ్చాడు. ఎంత పిలిచినా లోపలి నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి కిటికీలోంచి గదిలోకి తొంగి చూశాడు. అక్కడ ఇద్దరు మహిళలు ఉరితాడుకు వేలాడుతూ కనిపించడంతో అతను షాక్కు గురై కేకలు వేశాడు. వెంటనే స్థానికులు అక్కడికి చేరుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు వచ్చి తలుపులు పగులగొట్టి చూడగా, మహిళలతో పాటు ముగ్గురు పిల్లలు కూడా మంచంపై నిర్జీవంగా పడి ఉన్నారు.
చిన్నారులకు విషమిచ్చి.. ఆపై ఆత్మహత్య
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం.. ఇది సామూహిక ఆత్మహత్యగా భావిస్తున్నారు. తల్లి శ్రీకుమారి, కుమార్తె అశ్వతి కలిసి ముందుగా ముగ్గురు పిల్లలకు విషం ఇచ్చి చంపి ఉంటారని, ఆ తర్వాత తాము ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. అయితే పిల్లల మరణానికి గల కారణం పోస్ట్మార్టం నివేదిక వచ్చాకే స్పష్టంగా తెలుస్తుందని ఎర్నాకులం నార్త్ పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనా స్థలంలో ఒక ఆత్మహత్య లేఖ కూడా దొరికింది, దానిని పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఆస్పత్రి ఖర్చులు.. ఆర్థిక ఇబ్బందులే కారణమా?
ఈ కుటుంబం ఫిబ్రవరి నెల నుంచి ఇక్కడ నివసిస్తోంది. శ్రీకుమారి పెద్ద కుమారుడు సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తీవ్ర అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతని బాగోగులు చూసుకోవడం కోసమే వారంతా ఇక్కడ అద్దెకు ఉంటున్నారు. ఆసుపత్రి ఖర్చులు భారమవ్వడం లేదా కుమారుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆందోళన చెందడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారా అనే కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. త్వరలోనే ఆ ఇంటిని ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతారని స్థానికులు చెబుతున్న సమయంలోనే ఈ విషాదం జరగడం అందరినీ కలిచివేస్తోంది.