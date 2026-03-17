Hanamkonda: "మాకు చావడమే దిక్కు": సామూహిక ఆత్మహత్యకు అనుమతి కోరుతూ హైకోర్టుకు బాధితుల వినతి.
హన్మకొండ: అప్పు ఇస్తానని నమ్మించి సొంత ఇంటినే కాజేసిన ఓ కిరాణా వ్యాపారి ఉదంతం హన్మకొండలో కలకలం రేపుతోంది. న్యాయం జరగని పక్షంలో తమకు సామూహిక ఆత్మహత్యకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ బాధితులు హైకోర్టును ఆశ్రయించడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హన్మకొండకు చెందిన దంపతులకు ఆర్థిక అవసరాల నిమిత్తం ఓ కిరాణా వ్యాపారి అప్పు ఇస్తానని ముందుకు వచ్చాడు.
మార్ట్గేజ్ లోన్ పేరుతో వంచన: కేవలం లోన్ కోసం పూచీకత్తు (Mortgage) అని నమ్మించి, చాకచక్యంగా వారి ఇంటిని తన పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడు.
బ్యాంక్ మేనేజర్ హస్తం: ఈ మొత్తం కుట్రలో ఓ బ్యాంక్ మేనేజర్ కూడా వ్యాపారికి సహకరించారని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు.
అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన
మంగళవారం హన్మకొండలోని అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద బాధితులు చేతిలో పురుగుల మందు బాటిల్తో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. తమను మోసం చేసిన వ్యాపారిపై, అతనికి సహకరించిన బ్యాంక్ మేనేజర్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఇల్లు పరాయి పాలవ్వడంతో తాము రోడ్డున పడ్డామని కన్నీరు మున్నీరయ్యారు.
న్యాయం కోసం ఎన్నిసార్లు వేడుకున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని, అందుకే తమకు ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని హైకోర్టుకు లేఖ రాసినట్లు వారు తెలిపారు.