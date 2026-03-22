Stock Market: యుద్ధం దెబ్బ.. లక్షకోట్లు కోల్పోయిన టాప్ 5 కంపెనీలు..
Stock Market గత వారం స్టాక్ మార్కెట్ అస్థిరత మధ్య, దేశంలోని టాప్ 10 కంపెనీలలో ఐదు గణనీయమైన నష్టాలను చవిచూశాయి. వాటి మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (మార్కెట్ క్యాప్) ₹1.02 లక్షల కోట్లు పడిపోయింది. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అత్యంత తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఇది ఒక్కటే దాని విలువలోనే ₹56,000 కోట్లకు పైగా నష్టపోయింది. మరోవైపు, మార్కెట్ క్షీణించినప్పటికీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, భారతీ ఎయిర్టెల్ వంటి కంపెనీల విలువ పెరిగింది.
హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రూ. 56,124 కోట్ల నష్టం
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అతిపెద్ద నష్టాన్ని చవిచూసింది. దీని విలువ ₹56,124.48 కోట్లు తగ్గి ₹12,01,267.28 కోట్లకు పడిపోయింది. FMCG దిగ్గజం హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ (హెచ్యుఎల్) మార్కెట్ విలువ కూడా ₹18,009.62 కోట్లు క్షీణించింది. బజాజ్ ఫైనాన్స్ ₹15,338.42 కోట్లు నష్టపోగా, ఐటీ దిగ్గజం టీసీఎస్ ₹7,127.63 కోట్లు నష్టపోయింది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ విలువ కూడా ₹6,171.72 కోట్లు క్షీణించింది.
పెరిగిన రిలయన్స్, ఎయిర్టెల్ మార్కెట్ క్యాప్..
ఈ నష్టాల వాతావరణంలో కూడా, ఐదు కంపెనీలు లాభాలను ఆర్జించాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ విలువ ₹45,942.75 కోట్లు పెరిగి ₹19,14,235.92 కోట్లకు చేరింది. భారతీ ఎయిర్టెల్ పెట్టుబడిదారులకు కూడా ఈ వారం మంచి లాభాలను అందించింది. కంపెనీ విలువ ₹24,462.03 కోట్లు పెరిగింది. ఎస్బిఐ ₹10,707 కోట్లు, ఎల్ఐసి ₹2,624 కోట్లు, ఇన్ఫోసిస్ ₹2,473 కోట్లు లాభపడ్డాయి.
సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ స్వల్పంగా తగ్గాయి.
వారమంతా ఎగుడు దిగుడుల మధ్య గత వారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాట్గా ముగిసింది. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ స్వల్పంగా 30.96 పాయింట్లు లేదా 0.04% పడిపోయింది. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 36.6 పాయింట్లు లేదా 0.15% నష్టంతో ముగిసింది. వారంలోని మొదటి మూడు రోజులు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ సానుకూలంగా ఉందని, అయితే గురువారం నాటి తీవ్ర పతనం లాభాలన్నింటినీ తుడిచిపెట్టిందని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. చివరి ట్రేడింగ్ రోజున కూడా గణనీయమైన అస్థిరత కనిపించింది.
రిలయన్స్ ఇప్పటికీ దేశంలో నంబర్ వన్ కంపెనీ..
మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ భారతదేశంలో అత్యంత విలువైన కంపెనీగా కొనసాగుతోంది. దాని తర్వాతి స్థానాల్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, భారతి ఎయిర్టెల్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, టిసిఎస్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, ఇన్ఫోసిస్, ఎల్ఐసి, హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఉన్నాయి.