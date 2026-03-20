Premium Petrol: వాహనదారులకు షాక్.. పెరిగిన పవర్ పెట్రోల్ ధరలు..

Arun Chilukuri
Published on: 20 March 2026 3:36 PM IST
X

Power Petrol Price Hike: ప్రీమియం ఇంధనాన్ని వాడే వాహనదారులకు చమురు సంస్థలు షాకిచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా పవర్ పెట్రోల్ (Premium Petrol) ధరలను పెంచుతున్నట్లు హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL) ప్రకటించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరల హెచ్చుతగ్గులు, ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ధరల పెంపు వివరాలు:

ఎంత పెరిగింది?: లీటరుకు రూ. 2.09 నుంచి రూ. 2.35 వరకు పెరిగింది.

ఎవరికి వర్తిస్తుంది?: హెచ్‌పీసీఎల్ 'పవర్', బీపీసీఎల్ 'స్పీడ్', మరియు ఐవోసీఎల్ 'ఎక్స్‌పీ95' (XP95) బ్రాండ్ల కింద విక్రయించే ప్రీమియం పెట్రోల్‌కు ఈ పెంపు వర్తిస్తుంది.

ఎప్పటి నుంచి?: సవరించిన ధరలు ఈరోజు (శుక్రవారం) నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి.

సాధారణ పెట్రోల్: సామాన్యులు వాడే సాధారణ పెట్రోల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు, అవి యథాతథంగా ఉన్నాయి.

అసలు ఏమిటీ పవర్ పెట్రోల్?

సాధారణ పెట్రోల్‌తో పోలిస్తే పవర్ పెట్రోల్ ఎక్కువ ఆక్టేన్ (Octane) విలువను కలిగి ఉంటుంది. భారత్‌లో సాధారణ పెట్రోల్ ఆక్టేన్ విలువ 87 కాగా, పవర్ పెట్రోల్ విలువ 91గా ఉంటుంది.

ప్రయోజనాలు ఇవే:

మెరుగైన మైలేజ్: ఇంజిన్ పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా, మైలేజ్‌ను కూడా పెంచుతుంది.

ఇంజిన్ రక్షణ: ఇంజిన్‌లో కార్బన్ పేరుకుపోకుండా అడ్డుకుంటుంది.

హై-పెర్ఫార్మెన్స్: స్పోర్ట్స్ కార్లు, లగ్జరీ బైక్‌లు మరియు సూపర్ కార్ల ఇంజిన్ల కోసం నిపుణులు దీనినే సిఫార్సు చేస్తారు.

ప్రీమియం పెట్రోల్ ధరలు పెరగడంతో విలాసవంతమైన వాహనాలు వాడే వారిపై అదనపు భారం పడనుంది.

Power PetrolHPCLPower Petrol Price Hike
Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X