PhonePe: ఫోన్పే ఐపీఓకు బ్రేక్
PhonePe: ఫోన్పే ఐపీఓ ప్రక్రియ తాత్కాలికంగా వాయిదా. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు, యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల సీఈఓ సమీర్ నిగమ్ కీలక నిర్ణయం.
PhonePe IPO Postponed: భారతీయ డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో తిరుగులేని రారాజుగా వెలుగొందుతున్న ఫోన్పే నుండి ఒక కీలక ప్రకటన వెలువడింది. యావత్ ఇన్వెస్టర్ లోకం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తన పబ్లిక్ ఆఫర్ ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. సెబీ నుంచి అన్ని అనుమతులు వచ్చినప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఐపీఓకు వెళ్లడం సరికాదని కంపెనీ భావించడం మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
అన్నీ సిద్ధమైనా వెనకడుగు ఎందుకు?
నిజానికి ఫోన్పే ఐపీఓ ద్వారా దాదాపు రూ. 10,000 కోట్ల నిధులను సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెబీ కూడా దీనికి పచ్చజెండా ఊపింది. అయితే, కంపెనీ సీఈఓ సమీర్ నిగమ్ ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ మార్కెట్లను వణికిస్తున్నాయి. యుద్ధ మేఘాల వల్ల ఇన్వెస్టర్లలో ఒకరకమైన భయం, అనిశ్చితి నెలకొంది. దీని ప్రభావం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లపై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్న తరుణంలో ఐపీఓకు రావడం వల్ల ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన రాకపోవచ్చని, కంపెనీ వ్యాల్యుయేషన్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని యాజమాన్యం భావిస్తోంది.
మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ముఖ్యం
మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు త్వరగా శాంతించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బలహీనంగా ఉంది. స్టాక్ మార్కెట్లలో స్థిరమైన ర్యాలీ కనిపించిన తర్వాతే తిరిగి ఐపీఓ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తాం అని సమీర్ నిగమ్ స్పష్టం చేశారు. ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ పుంజుకున్నప్పుడు మార్కెట్లోకి ప్రవేశిస్తేనే ఇన్వెస్టర్లకు, కంపెనీకి ఇద్దరికీ ప్రయోజనం ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో తిరుగులేని శక్తి
ఐపీఓ వాయిదా పడినప్పటికీ, ఫోన్పే వ్యాపార వృద్ధి మాత్రం అద్భుతంగా ఉంది. 2025 నాటికి ఈ సంస్థ ఏకంగా 65 కోట్ల మంది యూజర్లను, 4.7 కోట్ల మంది మర్చంట్లను కలిగి ఉండి దేశీయ మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంటోంది. టీకొట్టు దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద మాల్స్ వరకు ప్రతిచోటా ఫోన్పే క్యూఆర్ కోడ్ దర్శనమిస్తుండటమే దీని విజయానికి నిదర్శనం. నిధుల సమీకరణ కంటే మార్కెట్ స్థిరత్వం, ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకం ముఖ్యమని ఫోన్పే భావించడం ఒక పరిణతి చెందిన వ్యాపార వ్యూహంగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్ అంటేనే రిస్క్ తో కూడుకున్నది. సరైన సమయంలో అడుగు వేయడమే విజయ రహస్యం. ఫోన్పే ప్రస్తుతానికి వెనక్కి తగ్గినప్పటికీ, ఇది కేవలం ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి.. రెండడుగులు ముందుకు వేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నంగానే చూడాలి. యుద్ధ మేఘాలు తొలగి, మార్కెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగానే ఫోన్పే ఐపీఓ సెన్సేషన్ సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.