New Tax Rules: ఏప్రిల్ 1 నుంచి టాక్స్ రూల్స్ లో భారీ మార్పులు.. ఇవి తెలుసుకోండి
New Tax Rules: ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ఇన్ కమ్ టాక్స్ రూల్స్ లో భారీ మార్పులు రానున్నాయి. అవేమిటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు.
New Tax Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి దేశంలో కొత్త ఆదాయపు పన్ను విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ కొత్త చట్టం, ప్రస్తుతం ఉన్న 1961 నాటి ఆదాయపు పన్ను చట్టం స్థానంలోకి వస్తుంది. 2026 ఆదాయపు పన్ను నియమాల ముసాయిదా ప్రకారం, మధ్యతరగతి పన్ను చెల్లింపుదారులు, ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు,పెద్ద వ్యాపారాలకు పన్ను లెక్కింపు పద్ధతులు పూర్తిగా మారతాయి.
ఈ ముసాయిదా నిబంధనలను 2026 ఫిబ్రవరి 22 వరకు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం ఉంచారు. టాక్స్ ఎస్సెస్మెంట్ లో పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి, జీతంతో పాటు కంపెనీ ఇల్లు, కారు, బహుమతులు వంటి అదనపు ప్రయోజనాల విలువను నిర్ణయించడానికి ఒక స్థిరమైన సూత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే ఈ కొత్త నిబంధనల లక్ష్యం.
మీ జేబుపై ప్రభావం చూపే 10 పెద్ద మార్పులు…
1. కొత్త చట్టం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి అమల్లోకి వస్తుంది
ఆదాయపు పన్ను నిబంధనలు 2026, ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి అధికారికంగా అమల్లోకి వస్తాయి. అంటే, ఈ నిబంధనలు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం ఆదాయానికి, 2027-28 అసెస్మెంట్ సంవత్సరానికి సంబంధించిన పన్ను రిటర్న్లకు వర్తిస్తాయి.
పన్ను గణన ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసే 2025 ఆదాయపు పన్ను చట్టానికి మద్దతుగా ఈ కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
2. ₹7.5 లక్షలకు పైబడిన రిటైర్మెంట్ ఫండ్ పై టాక్స్..
మీ కంపెనీ ఒక సంవత్సరంలో మీ PF, NPS మరియు సూపర్యాన్యుయేషన్ ఫండ్లో ₹7.5 లక్షల కంటే ఎక్కువ జమ చేస్తే, దానిపై ఇకపై పన్ను విధిస్తారు.
ముసాయిదా నిబంధనలు ఒక నిర్దిష్ట సూత్రాన్ని అందిస్తున్నాయి. దీని ప్రకారం ₹7.5 లక్షల పరిమితికి మించిన డొనేషన్స్, వాటిపై వచ్చే రాబడులు (వడ్డీ/డివిడెండ్) 'పన్ను విధించదగిన ప్రయోజనాలు'గా పరిగణిస్తారు.
3. నగర జనాభా ఆధారంగా వసతి పై పన్ను విలువ
ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు అందించే వసతి పన్ను విలువను ఇకపై నగర జనాభా ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు.
40 లక్షలకు పైబడిన జనాభా: జీతంలో 10% పన్ను విధించదగిన విలువగా పరిగణిస్తారు
15 నుండి 40 లక్షల మధ్య జనాభా: జీతంలో 7.5% పన్ను విధించదగిన విలువగా పరిగణిస్తారు
ఇతర నగరాలు: జీతంలో 5%. ఉద్యోగి స్వయంగా కొంత అద్దె చెల్లిస్తున్నట్లయితే, అది ఈ విలువ నుండి తీసివేస్తారు.
4. లీజుకు తీసుకున్న ఇళ్లకు వేర్వేరు నియమాలు
ఒకవేళ కంపెనీయే ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని ఉద్యోగికి అందిస్తే, నిబంధనలు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో, పన్ను విధించదగిన విలువ అనేది కంపెనీ చెల్లించిన అసలు అద్దె లేదా ఉద్యోగి జీతంలో 10%, ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువైతే అది అవుతుంది. ఈ నిబంధన మెట్రో నగరాల్లోని లీజు అద్దెలకు వర్తిస్తుంది.
5. ఇకపై ఆఫీసు కారును ఉపయోగించడం మరింత ఖరీదైనది..
కార్యాలయ వాహనాన్ని వ్యక్తిగత, అధికారిక ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించినందుకు ఒక స్థిరమైన నెలవారీ పన్ను విలువను నిర్ణయించడం జరిగింది…
1.6 లీటర్ల వరకు ఇంజన్: నెలకు ₹5,000.
1.6 లీటర్ల కంటే పెద్ద ఇంజన్లు: నెలకు ₹7,000.
డ్రైవర్ సౌకర్యం: నెలకు అదనంగా ₹3,000.
జీతపు ఆదాయానికి ఈ స్థిర విలువలను యాడ్ చేయడం ద్వారా టాక్స్ కాలిక్యులేట్ చేస్తారు.
6. పండుగ కానుకలపై పరిమితి ₹15,000
కంపెనీల నుండి అందుకున్న బహుమతులు, వోచర్లు లేదా టోకెన్లు ఇకపై సంవత్సరానికి మొత్తం ₹15,000 వరకు మాత్రమే పన్ను రహితంగా ఉంటాయి. ఒకవేళ బహుమతుల విలువ సంవత్సరానికి ₹15,000 దాటితే, ఆ బహుమతి మొత్తం అంతా పన్ను పరిధిలోకి వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు, ఈ పరిమితి చాలా తక్కువగా ఉండేది.
7. కార్యాలయంలో ₹200 వరకు పన్ను రహిత ఆహారం
పని వేళల్లో తీసుకునే ఆహారం లేదా ఆల్కహాల్ లేని పానీయాల విలువ ఒక్కో భోజనానికి ₹200 మించనంత వరకు పన్ను నుండి మినహాయింపు ఉంటుంది. ఇందులో ఆఫీస్ క్యాంటీన్లు, మీల్ కూపన్లు, కార్పొరేట్ మీల్ ప్రోగ్రామ్లు కూడా చేర్చారు.
8. యజమాని నుండి తీసుకున్న రుణాలపై..
కంపెనీ వడ్డీ లేని లేదా తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు అందిస్తే, ఆ ప్రయోజనంపై పన్ను విధిస్తారు. ఎస్బిఐ వడ్డీ రేటు ఆధారంగా పన్నును లెక్కిస్తారు. ₹2 లక్షల వరకు ఉన్న రుణాలకు లేదా తీవ్రమైన అనారోగ్య చికిత్స కోసం తీసుకున్న రుణాలకు పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.
9. పన్ను రహిత ఆదాయానికి సంబంధించిన ఖర్చులపై నియమాలు
మీరు పన్ను విధించలేని ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తే, దానికి సంబంధించిన ఖర్చులను క్లెయిమ్ చేయడానికి ఒక కొత్త ఫార్ములా ఉంది. పెట్టుబడుల సగటు వార్షిక విలువలో 1% ఖర్చులుగా పరిగణిస్తారు. కానీ, ఈ మొత్తం మీరు క్లెయిమ్ చేసే మొత్తం ఖర్చులను మించకూడదు.
10. విదేశీ డిజిటల్ వ్యాపారంపై ₹2 కోట్ల పరిమితి
డిజిటల్ వ్యాపారంలో నిమగ్నమైన విదేశీ కంపెనీలకు ఒక పరిమితిని నిర్దేశించారు. ఒక కంపెనీకి భారతదేశంలో ₹2 కోట్లకు మించిన ఆదాయం ఉన్నా లేదా 3 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది భారతీయ వినియోగదారులు ఉన్నా, ఆ కంపెనీ భారతదేశంలో పన్నులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
'పెర్క్స్' అంటే ఏమిటి?
ప్రోత్సాహకాలు అంటే మీ కంపెనీ నుండి మీరు పొందే ఏవైనా ప్రయోజనాలు, ఉదాహరణకు ఉచిత కారు, ఇల్లు, క్లబ్ సభ్యత్వం లేదా సేవకుడు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ వీటిని మీ "ఆదాయం"గా పరిగణించి, వాటికి ఒక విలువను లెక్కించి, ఆపై వాటిపై పన్ను విధిస్తుంది.
ఫారం 16 -జీతం స్లిప్లపై ప్రభావం
టాక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నాదాని ప్రకారం, ఈ మార్పులు మీ చేతికి అందే జీతంపై నేరుగా ప్రభావం చూపవచ్చు. ఫారం 16, జీతం స్లిప్లలో కొత్త విలువలను ప్రతిబింబించేలా కంపెనీలు తమ జీతాల నిర్మాణాలను ,సాఫ్ట్వేర్ను అప్ డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
పన్ను చెల్లింపుదారులు ఏమి చేయాలి?
పన్ను బాధ్యతను నిర్వహించుకోవడానికి, కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రాకముందే మీ యజమానితో జీతంలోని అంశాలను (కారు, ఇల్లు, పదవీ విరమణ నిధి వంటివి) సమీక్షించుకోండి.