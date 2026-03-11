Mukesh Ambani: ట్రంప్తో చేతులు కలిపిన ముఖేష్ అంబానీ .. అమెరికాలో రిలయన్స్ సంచలనం
Mukesh Ambani: అమెరికాలో 50 ఏళ్ల తర్వాత కొత్త చమురు శుద్ధి కర్మాగారం ఏర్పాటు కానుంది. ముఖేష్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ భాగస్వామ్యంతో టెక్సాస్లో రూ. $300 బిలియన్ల ప్రాజెక్టును ప్రకటించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్.
Mukesh Ambani: అమెరికా ఇంధన రంగ చరిత్రలో ఒక సంచలన ప్రకటన వెలువడింది. సుమారు 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, అమెరికా గడ్డపై తొలిసారిగా ఒక భారీ చమురు శుద్ధి కర్మాగారం ఏర్పాటు కాబోతోంది. ఈ ప్రాజెక్టులో భారతీయ దిగ్గజ సంస్థ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ భాగస్వామిగా ఉండటం విశేషం. ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్ ద్వారా ప్రపంచానికి ప్రకటించారు.
ఏమిటీ భారీ ప్రాజెక్టు?
టెక్సాస్లోని బ్రౌన్స్విల్లే పోర్టులో అమెరికా ఫస్ట్ రిఫైనింగ్ సంస్థ ఈ శుద్ధి కర్మాగారాన్ని నిర్మిస్తోంది. దీనికి ముఖేష్ అంబానీ సారథ్యంలోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుబడి మద్దతును అందిస్తోంది. ఇది కేవలం ఒక రిఫైనరీ మాత్రమే కాదు, ఏకంగా 300 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన భారీ ప్రాజెక్టు. ట్రంప్ మాటల్లో చెప్పాలంటే, ఇది అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పెట్టుబడి.
ఎందుకు ఇది అంత కీలకం?
మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ వాతావరణం, ఇంధన సరఫరాలో అనిశ్చితి నెలకొన్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ ప్రాజెక్టు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ రిఫైనరీ అమెరికా దేశీయ అవసరాలకు ఇంధనాన్ని అందించడమే కాకుండా, ప్రపంచ ఇంధన ఎగుమతుల్లో అమెరికా పాత్రను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.దక్షిణ టెక్సాస్లో వేలాది మందికి ఉపాధి లభించడమే కాకుండా, బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఈ ప్రాంతంలో ఊపందుకోనున్నాయి. ఇది కేవలం చమురు ప్రాజెక్టు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలోనే అత్యంత 'క్లీన్ రిఫైనరీ'గా దీనిని తీర్చిదిద్దుతామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఇందులో వాడనున్నారు.
ట్రంప్ ఎజెండా - భారత్ భాగస్వామ్యం
తన అమెరికా ఫస్ట్ ఎజెండాలో భాగంగా, పన్నుల తగ్గింపు, అనుమతుల ప్రక్రియను సులభతరం చేయడం వంటి చర్యల వల్లే ఇంత భారీ పెట్టుబడి అమెరికాకు వచ్చిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ అద్భుతమైన పెట్టుబడికి భారతదేశంలోని తన భాగస్వాములకు, ముఖ్యంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అయితే, ఈ భారీ పెట్టుబడిపై రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుండి అధికారిక ధృవీకరణ ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
ప్రపంచ మార్కెట్లో ప్రభావం
గల్ఫ్ కోస్ట్ షిప్పింగ్ హబ్గా ఉన్న బ్రౌన్స్విల్లేలో ఈ కేంద్రం ఏర్పాటు కావడం వల్ల, లాజిస్టిక్స్ పరంగా అమెరికాకు ఎంతో అనుకూలత లభిస్తుంది. జాతీయ భద్రతను బలోపేతం చేయడంతో పాటు, అమెరికాను గ్లోబల్ ఎనర్జీ సూపర్ పవర్గా మార్చడమే ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఏది ఏమైనా, 50 ఏళ్ల తర్వాత అమెరికాలో మొదలవుతున్న ఈ చమురు శుద్ధి కర్మాగారం, రిలయన్స్ వంటి భారతీయ సంస్థల అంతర్జాతీయ స్థాయిని, ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లో మన దేశం ప్రభావాన్ని చాటిచెబుతోంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టు కార్యరూపం దాల్చితే, అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య బంధం సరికొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంటుందనడంలో సందేహం లేదు.