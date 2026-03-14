Gas Cylinder: ఒక్కరోజే 75 లక్షల గ్యాస్ బుకింగ్‌లు..అసలు ఏం జరుగుతుంది...?

LPG Gas Cylinder Shortage: పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతపై సామాన్యుల్లో మొదలైన భయాందోళనలు, రికార్డు స్థాయి బుకింగ్‌ల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భరోసా ఏమిటి? డెలివరీ గడువు పెంపు మరియు పీఎన్‌జీ కనెక్షన్ల ప్రాధాన్యత గురించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

Naresh.k
Published on: 14 March 2026 9:38 AM IST
Gas Cylinder
LPG Gas Cylinder Shortage: పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ జ్వాలలు అంతర్జాతీయ చమురు రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయన్న అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి మూతపడితే భారత్‌కు గ్యాస్ దిగుమతులు నిలిచిపోతాయన్న వార్త సామాన్యులను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్ద వినియోగదారులు క్యూ కడుతున్నారు. రేపు మా వంటింట్లో సిలిండర్ ఖాళీ అయితే పరిస్థితి ఏంటి? అన్న ఆందోళన ప్రతి ఇంటినీ తాకింది.

ఈ పానిక్ బుకింగ్స్‌పై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించింది. పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. దేశంలో ఎక్కడా గ్యాస్ ఏజెన్సీలు ఖాళీ అవ్వలేదు.మార్చి 5వ తేదీతో పోలిస్తే దేశీయ గ్యాస్ ఉత్పత్తిని ప్రభుత్వం ఏకంగా 30% పెంచింది.యుద్ధం అంచున ఉన్నా, దేశంలో గృహ అవసరాలకు సరిపడా నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

సిలిండర్ల కోసం ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా పైపుల ద్వారా వచ్చే గ్యాస్ (PNG) వాడకాన్ని పెంచాలని ప్రభుత్వం వినియోగదారులను కోరుతోంది.ప్రస్తుతం దేశంలో 1.5 కోట్ల ఇళ్లకు పీఎన్‌జీ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి.తాజా సంక్షోభం నేపథ్యంలో మరో 60 లక్షల ఇళ్లు తక్షణమే పీఎన్‌జీ కనెక్షన్ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది గ్యాస్ సిలిండర్ల భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.

ప్రభుత్వం అంతా సాఫీగా ఉందని చెబుతున్నా, అమాంతం పెరిగిన బుకింగ్‌ల వల్ల క్షేత్రస్థాయిలో డెలివరీ సమయాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.గతంలో 21 రోజులుగా ఉన్న గడువును ఇప్పుడు 25 రోజులకు పెంచారు. మారుమూల గ్రామాల్లో ఈ నిరీక్షణ ఏకంగా 45 రోజులకు చేరుకోవడం ఆందోళనకరం.గృహ వినియోగదారులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు సరఫరా చేసే కమర్షియల్ సిలిండర్లకు కొంత కొరత ఏర్పడింది.

దుష్ప్రచారాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని అక్రమ నిల్వలు చేసేవారు, బ్లాక్ మార్కెట్ విక్రయదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది. చమురు ధరలు పెరిగే ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ, గ్యాస్ సరఫరాకు ఎటువంటి విఘాతం కలగకుండా చూడటమే తమ తక్షణ ప్రాధాన్యతని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. యుద్ధం ఎక్కడో జరుగుతుండవచ్చు.. కానీ అది సృష్టించిన భయం మన గుమ్మం వరకు వచ్చింది. అయితే, ప్రజలు అనవసరంగా భయపడి నిల్వలు చేసుకోవడం వల్ల నిజమైన అవసరమున్న వారికి ఇబ్బంది కలిగే ప్రమాదం ఉంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉన్నందున, వినియోగదారులు సంయమనం పాటిస్తే ఈ తాత్కాలిక ఇబ్బందిని సులభంగా అధిగమించవచ్చు.

Naresh.k

