LPG eKYC అందరికీ తప్పనిసరి కాదు..కేంద్రం ఏం చెప్పిందంటే..

LPG eKYC నిబంధనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. గ్యాస్ వినియోగదారులందరూ బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ చేయించుకోవాలా? తెలుసుకోండి.

KVD Varma
Published on: 17 March 2026 3:46 PM IST
LPG eKYC: ఎల్పీజీ వినియోగదారులు ఇ-కెవైసి చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందనే వార్తలు గత రెండు రోజులుగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అయితే, ఎల్పీజీ వినియోగదారులందరికీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ లేదా ఇ-కెవైసి తప్పనిసరి కాదని పెట్రోలియం- సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటివరకు ఇ-కెవైసి చేయించుకోని ఎల్పీజీ వినియోగదారులు మాత్రమే గ్యాస్ పొందడానికి ఇ-కెవైసి చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

ఎల్పీజీ వినియోగదారుల ఆధార్ ధృవీకరణకు సంబంధించి కొత్త ఆదేశాలేవీ జారీ కాలేదు. ఎల్పీజీ వినియోగదారులు బయోమెట్రిక్ ఆధార్ ధృవీకరణను పూర్తి చేసేలా ప్రోత్సహించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

LPG eKYC గురించి తెలుసుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు..

  • ఎల్‌పిజి వినియోగదారులు ఇంకా ఇ-కెవైసి పూర్తి చేయనట్లయితే, వారు ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి.
  • ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులు ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒకసారి తమ eKYCని అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా 7 సిలిండర్ల సరఫరాకు సబ్సిడీ పొందిన తర్వాత, వారు 8వ - 9వ సిలిండర్లను పొందేటప్పుడు తమ eKYCని అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి.
  • ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల పథకం పరిధిలోకి రాని ఇతర ఎల్‌పిజి వినియోగదారులు eKYCని ఒక్కసారి పూర్తి చేస్తే సరిపోతుంది. దానిని మళ్లీ అప్‌డేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు.

మీరు ఇంట్లో కూర్చునే ఉచితంగా eKYC చేసుకోవచ్చు.

LPG వినియోగదారులు తమ eKYCని ఎలా అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి?

ఎల్పీజీ వినియోగదారులు గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వద్దకు వెళ్లి అక్కడ బయోమెట్రిక్ ఆధార్ ధృవీకరణను అందించవచ్చు. ఇది ఒక పద్ధతి.

మరొక పద్ధతి ఆన్‌లైన్ ద్వారా. మీరు ఆధార్ ఫేస్‌ ఆర్‌డి యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మీ గ్యాస్ కంపెనీ యాప్‌ను కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, ఇండేన్ వినియోగదారులు ఐఓసిఎల్ (IOCL) యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా, బిపిసిఎల్ (BPCL) లేదా హెచ్‌పిసిఎల్ (HPCL) వినియోగదారులు తమ తమ కంపెనీల యాప్‌లను ఉపయోగించి బయోమెట్రిక్ ఆధార్ ప్రామాణీకరణ చేసుకోవచ్చు.


