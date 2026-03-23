LPG Cylinder: వంటగ్యాస్ వినియోగదారులకు అలర్ట్.. సిలిండర్ బరువు తగ్గింపు.. ఇకపై..

LPG Cylinder Weight Reduction: పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం భారత్‌లోని వంటిళ్లపై పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు కీలక అడుగులు వేస్తున్నాయి.

Arun Chilukuri
Published on: 23 March 2026 12:45 PM IST
LPG Cylinder Weight Reduction: పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం భారత్‌లోని వంటిళ్లపై పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు కీలక అడుగులు వేస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఇంధన రవాణాలో తలెత్తుతున్న ఆటంకాల వల్ల వంటగ్యాస్ (LPG) కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని గుర్తించిన సంస్థలు, వినియోగదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా సిలిండర్ బరువును తగ్గించే యోచనలో ఉన్నాయి.

14.2 కిలోల నుంచి 10 కిలోలకు..

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా గృహ అవసరాల కోసం ఉపయోగిస్తున్న సిలిండర్లలో 14.2 కిలోల గ్యాస్‌ను నింపుతున్నారు. అయితే, తాజా పరిస్థితుల దృష్ట్యా దీనిని 10 కిలోలకు తగ్గించాలని చమురు కంపెనీలు భావిస్తున్నట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

కొత్తగా సిలిండర్లను తయారు చేయడం కంటే, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న పాత 14.2 కిలోల సిలిండర్లలోనే కేవలం 10 కిలోల గ్యాస్‌ను మాత్రమే నింపి పంపిణీ చేసే అవకాశాలను పరిశ్రమ వర్గాలు పరిశీలిస్తున్నాయి.

గ్యాస్ నిల్వలను పొదుపుగా వాడుతూ, ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు సిలిండర్లు అందేలా చూడటమే ఈ వ్యూహం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం.

యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. సరఫరాలో అంతరాయం!

హర్మూజ్ జలసంధి వంటి కీలక మార్గాల్లో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడంతో ఇంధన నౌకల రాకపోకలు ఆలస్యమవుతున్నాయి. దీనివల్ల దేశీయంగా ఎల్‌పీజీ స్టాక్ తగ్గకుండా ఉండేందుకు ఈ "రేషనింగ్" తరహా పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కిరోసిన్ పంపిణీని కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే, సిలిండర్ ధర కూడా కిలోల నిష్పత్తి ప్రకారం తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున సామాన్యుడిపై తక్షణ భారం తగ్గుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Arun Chilukuri

