LPG Cylinder Booking: మీకు తెలుసా? గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవడానికి వాట్సాప్ తో సహా చాలా పద్ధతులున్నాయి!
LPG Cylinder Booking: సాధారణ పద్ధతుల్లో వంట గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఎదురైతే వాట్సాప్ తో సహా చాలా ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. అవేమిటంటే..
LPG Cylinder Booking: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహమ్మారి కారణంగా గ్యాస్ కొరత ఉందనే వార్తలు దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపించడంతో, చాలా మంది ఎల్పిజి సిలిండర్లను సాధారణం కంటే ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఎల్పిజి బుకింగ్ల మధ్య కనీస అంతరాన్ని 21 రోజుల నుండి 25 రోజులకు పొడిగించినట్లు పెట్రోలియం - సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. గ్రామీణ వినియోగదారులకు, లాక్-ఇన్ వ్యవధి లేదా బుకింగ్ ఇంతకుముందు ఉన్న 25 రోజుల నుండి 45 రోజులకు పెంచారు.
ఎల్పిజి సరఫరాలో ఎటువంటి సమస్య లేదని, దేశంలో తగినంత ఎల్పిజి స్టాక్ ఉందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అయితే, వినియోగదారులు యాప్, ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఆన్లైన్ ద్వారా సిలిండర్లను బుక్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. గ్యాస్ బుక్ చేసుకోలేక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఫోన్, మిస్డ్ కాల్, యాప్, వాట్సాప్ ద్వారా ఎల్పిజి సిలిండర్లను ఎలా సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చో ఇక్కడ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
భారత్ గ్యాస్ రీఫిల్ బుకింగ్:
భారత్ గ్యాస్ కస్టమర్లు IVRS, SMS, WhatsApp, మొబైల్ యాప్లు, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా LPG సిలిండర్ రీఫిల్లింగ్ను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
IVRS బుకింగ్: రీ-ఫిల్లింగ్ అభ్యర్థన కోసం మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 7715012345 లేదా 7718012345 కు కాల్ చేయండి.
SMS బుకింగ్: మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 7715012345 లేదా 7718012345 కు LPG అని టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపండి.
వాట్సాప్ బుకింగ్: మీ కాంటాక్ట్స్లో 1800224344 (BPCL స్మార్ట్లైన్) ను సేవ్ చేసుకోండి. బుకింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి హాయ్ లేదా బుక్ అని మెసేజ్ పంపండి. తరువాత వచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వండి.
మొబైల్ యాప్: ప్లే స్టోర్ నుండి BharatGas యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ను ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వండి. తర్వాత రీఫిల్ సిలిండర్ ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి.
ఇతర యాప్లు: సిలిండర్ను ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్ సేవలు: వినియోగదారులు హలో BPCL మొబైల్ యాప్ లేదా అధికారిక భారత్ గ్యాస్ ద్వారా రీఫిల్ కోసం అభ్యర్ధించవచ్చు.
HP గ్యాస్ రీఫిల్ బుకింగ్:
HP గ్యాస్ కస్టమర్లు అనేక అధికారిక మార్గాల ద్వారా LPG సిలిండర్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
HP Pay మొబైల్ యాప్: బుకింగ్, చెల్లింపు కోసం Android మరియు iOS లలో అందుబాటులో ఉంది.
IVRS సేవ: మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 88888 23456 కు డయల్ చేయండి.
మిస్డ్ కాల్: రీ-ఫిల్లింగ్ బుక్ చేసుకోవడానికి 94936 02222 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి.
WhatsApp: మీ రిజిస్టర్డ్ నంబర్ నుండి 92222 01122 కు Hi అని మెసేజ్ పంపండి.
మీరు www.myhpgas.in వెబ్సైట్లో కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
మొబైల్ యాప్లు: సిలిండర్ బుకింగ్లను UMANG, Amazon Pay, Paytm, PhonePe, BBPS ఆధారిత యాప్ల ద్వారా కూడా చేయవచ్చు.
కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్లు: కస్టమర్లు సహాయం కోసం సమీపంలోని CSC కేంద్రాలను సందర్శించవచ్చు.
ఇండేన్ గ్యాస్ రీఫిల్ బుకింగ్:
ఇండేన్ గ్యాస్ కస్టమర్లు బహుళ అధీకృత మార్గాల ద్వారా LPG సిలిండర్ రీఫిల్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
SMS/IVRS బుకింగ్: మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి REFILL పంపండి లేదా 7718955555 కు IVRS సేవను ఉపయోగించండి.
మిస్డ్ కాల్ బుకింగ్: రీఫిల్ అభ్యర్థన చేయడానికి 8454955555 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి.
WhatsApp బుకింగ్: మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 7588888824 కు REFILL అని పంపండి.
మొబైల్ యాప్: ఇండియన్ ఆయిల్ వన్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా రీఫిల్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్ పోర్టల్: కస్టమర్లు అధికారిక పోర్టల్ https://cx.indianoil.in ద్వారా రీఫిల్ అభ్యర్థనలు చేయవచ్చు.
కస్టమర్ హెల్ప్లైన్: అభిప్రాయం- కస్టమర్ మద్దతు కోసం టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1800-2333-555 అందుబాటులో ఉంది.
అత్యవసర హెల్ప్లైన్: LPG లీకేజీ లేదా భద్రతా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, వినియోగదారులు జాతీయ LPG అత్యవసర నంబర్ 1906ను సంప్రదించవచ్చు.