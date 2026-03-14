JSW Steel: బొగ్గు కష్టాలకు చెక్.. JSW స్టీల్ భారీ స్కెచ్: 850 మిలియన్ టన్నుల నిల్వలపై కన్ను!
JSW Steel: ప్రముఖ ఉక్కు తయారీ సంస్థ JSW స్టీల్ తన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని మరింత విస్తరించే దిశగా కీలక అడుగులు వేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉక్కు తయారీకి అత్యంత కీలకమైన కోకింగ్ కోల్ (Coking Coal) విషయంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి మొజాంబిక్లోని గనులతో పాటు జార్ఖండ్లోని వాషరీ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేస్తోంది. ముడి పదార్థాల కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడమే ఈ భారీ వ్యూహం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం.
మొజాంబిక్లో 850 మిలియన్ టన్నుల నిల్వలు
JSW స్టీల్ మొజాంబిక్లో భారీ కోకింగ్ కోల్ గనుల ప్రాజెక్టును తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక్కడ సుమారు 850 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఏడాదికి 2.4 మిలియన్ టన్నుల అత్యంత నాణ్యమైన 'ప్రైమ్ హార్డ్ కోకింగ్ కోల్' ఉత్పత్తిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనివల్ల కంపెనీకి తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన ముడి పదార్థాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
జార్ఖండ్లో శుద్ధి కేంద్రం
భారతదేశంలో కూడా తన కార్యకలాపాలను కంపెనీ వేగవంతం చేసింది. జార్ఖండ్లోని దుగ్డా కోల్ వాషరీ బిడ్ను JSW దక్కించుకుంది. 2 MTPA (మిలియన్ టన్నుల వార్షిక ఉత్పత్తి) సామర్థ్యంతో ఈ వాషరీ ద్వారా బొగ్గును శుద్ధి చేయనున్నారు. దేశీయంగా కోల్ ఇండియా లింకేజీలను వాడుకుంటూనే, మరోవైపు చిలీ, అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి కూడా సరఫరాను భద్రపరుచుకుంటోంది.
మంగోలియా ప్లాన్కు బ్రేక్
మంగోలియా నుంచి కూడా కోకింగ్ కోల్ను దిగుమతి చేసుకోవాలని గతంలో భావించినప్పటికీ, రవాణా పరమైన (Logistics) సవాళ్ల కారణంగా ఆ ప్రణాళికను కంపెనీ తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ మొత్తం దృష్టి మొజాంబిక్ మరియు జార్ఖండ్ ప్రాజెక్టులపైనే ఉంది.
ఈ వ్యూహాత్మక సముపార్జనల వల్ల భవిష్యత్తులో గ్లోబల్ మార్కెట్లో ముడి బొగ్గు ధరలు పెరిగినా, కంపెనీపై ఆ ప్రభావం పడకుండా స్థిరమైన ఉత్పత్తిని కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.