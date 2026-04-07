Syngas: గ్యాస్ సంక్షోభంలో జిందాల్ స్టీల్ విప్లవాత్మక ప్రయోగం
Syngas: ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ సంక్షోభ సమయంలో జిందాల్ స్టీల్ సింథటిక్ గ్యాస్ తో ప్రొడక్షన్ చేసే విధానం తీసుకొచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ లో..
Syngas: ప్రపంచమంతా ఇంధన కొరత, పెరుగుతున్న ధరలతో అల్లాడుతున్న తరుణంలో, భారత దిగ్గజ సంస్థ జిందాల్ స్టీల్ పరిశ్రమకు ఒక విప్లవాత్మక మార్పును తీసుకురాగల మార్గాన్ని కనుగొంది. సహజ వాయువు, ఎల్పిజిపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆ సంస్థ ఇప్పుడు 'సింథసిస్ గ్యాస్' (సింగాస్)ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది. ఉక్కు పరిశ్రమలో ఇటువంటి ప్రయోగం ఇదే మొదటిది.
ఈ 'సింథసిస్ గ్యాస్' అంటే ఏమిటి? అది ఎలా పనిచేస్తుంది?
సాధారణంగా, ఉక్కు తయారీకి చాలా అధిక ఉష్ణోగ్రత గల కొలిమిలు(ఫర్నేస్) అవసరం, ఇందుకోసం ఇప్పటివరకు ఖరీదైన ఎల్పిజి లేదా సహజ వాయువును ఉపయోగించేవారు. కానీ జిందాల్ స్టీల్ ఇప్పుడు బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే 'సింగాస్'ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది. ఇది సేంద్రీయ వ్యర్థాలు, బొగ్గు నుండి శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే ఒక స్వచ్ఛమైన ఇంధనం. ఈ ప్రయోగం కారణంగా, గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడినప్పటికీ కంపెనీ ఉత్పత్తి ఆగదు.
దిగుమతి చేసుకున్న బొగ్గు, గ్యాస్కు సెలవు!
జిందాల్ స్టీల్ తీసుకున్న ఈ చర్య భారతదేశానికి రెండు ప్రధాన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది:
కోకింగ్ బొగ్గుపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది: ఇప్పటివరకు భారతదేశం ఉక్కు ఉత్పత్తి కోసం విదేశాల నుండి ఖరీదైన కోకింగ్ బొగ్గును దిగుమతి చేసుకోవలసి వచ్చేది, ఇప్పుడు అది తగ్గుతుంది.
విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా: స్వదేశీ బొగ్గుతో తయారయ్యే ఈ గ్యాస్, దిగుమతి చేసుకునే అమ్మోనియా, మెథనాల్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా మారి, దేశానికి కోట్ల రూపాయలను ఆదా చేస్తుంది.
పర్యావరణానికి ఒక వరం
కంపెనీ చెబుతున్న దాని ప్రకారం, సింథసిస్ గ్యాస్ను ఉపయోగించడం వల్ల ప్రతి ఉక్కు కర్మాగారంలో ఉక్కు తయారయ్యే సమయంలో విదులయ్యే కార్బన్ ఉద్గారాలు కూడా గణనీయంగా తగ్గుతాయి. అంటే, ఇప్పుడు ఉక్కు ఉత్పత్తి మరింత 'హరితాయుతంగా, పర్యావరణ అనుకూలంగా మారుతుంది. ఈ సాంకేతికతను ఒడిశాలోని అంగుల్ ప్లాంట్లో విజయవంతంగా అమలు చేశారు. ఇది ప్రపంచ స్థాయిలో ఒక కొత్త రికార్డు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
జిందాల్ స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ చెబుతున్న దాని ప్రకారం, భారతదేశంలో బొగ్గు నిల్వలు భారీగా ఉన్నాయి. మనం ఈ విధంగా 'సింగాస్' వాడకాన్ని పెంచితే, భవిష్యత్తులో గ్యాస్ లేదా చమురు కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడవలసిన అవసరం ఉండదు. భవిష్యత్తులో ఇతర పెద్ద ఉక్కు కంపెనీలు కూడా జిందాల్ స్టీల్ మార్గాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉంది.