Rupee Fall: ఆల్ టైమ్ కనిష్టానికి రూపాయి.. దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
Rupee Fall: డాలర్ తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఆల్ టైమ్ కనిష్టానికి పడిపోయింది. మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ పరిస్థితులు రూపాయి విలువను పడిపోయేలా చేస్తున్నాయి.
Rupee Fall: మధ్యప్రాచ్యంలో తీవ్రమవుతున్న యుద్ధం, దాని ఆర్థిక పరిణామాల నేపథ్యంలో డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి ఆల్ టైమ్ కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది . శుక్రవారం మొదటి సెషన్లో రూపాయి 93 మార్కుకు దిగిపోయింది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు ఆకాశాన్నంటుతున్న ముడిచమురు ధరలు, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి. ముడిచమురు ధర ఇప్పటికే బ్యారెల్కు 110 డాలర్లను దాటగా, యుద్ధం కొనసాగితే అది 180-200 డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉందని సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్ వంటి దేశాలు హెచ్చరించాయి.
మరోవైపు, డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి 93 మార్కును దాటి ఆల్ టైమ్ కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోవడం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కలకలం సృష్టించింది. రూపాయి విలువ తగ్గినప్పుడు దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలు పెరగడం సహజం.
ఏ వస్తువులు ధరలు పెరుగుతాయి..
- భారతదేశం తన ముడి చమురులో 80 శాతానికి పైగా దిగుమతి చేసుకుంటుంది. రూపాయి విలువ తగ్గినప్పుడు, చమురు కంపెనీలు ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల పెట్రోల్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- పామాయిల్తో సహా అనేక వంట నూనెలు దిగుమతి అవుతున్నాయి, దీనివల్ల వంట నూనె ధర పెరుగుతుంది.
- స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్ల ధరలు 5-10 శాతం వరకు పెరగవచ్చు, ఎందుకంటే వాటి విడిభాగాలు విదేశాల నుండి దిగుమతి అవుతాయి.
- ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం డాలర్లలో బిజినెస్ అవుతుంది. అందువల్ల రూపాయి విలువ తగ్గినప్పుడు భారతదేశంలో బంగారం ధర పెరుగుతుంది.
- విదేశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థుల ఫీజులు, ప్రయాణ ఖర్చులు డాలర్లలో ఉంటాయి కాబట్టి, ఆ అదనపు భారాన్ని తల్లిదండ్రులు మోయవలసి ఉంటుంది.
రూపాయి విలువ క్షీణించడం వల్ల కలిగే సానుకూల - ప్రతికూల ప్రభావాలు ఏమిటి?
రూపాయి విలువ తగ్గడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు (డీజిల్ ధరలు) పెరుగుతాయి. దీనివల్ల కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాలు వంటి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగి, సామాన్యుడి బడ్జెట్పై ప్రభావం పడుతుంది. ముడి పదార్థాలను దిగుమతి చేసుకునే తయారీ కంపెనీల లాభాలు తగ్గుతాయి. విదేశీ బ్యాంకుల నుండి రుణాలు తీసుకున్న కంపెనీలకు వడ్డీ చెల్లించడం భారంగా మారుతుంది.
మరోవైపు, ఐటీ కంపెనీలు, ఫార్మా (వైద్య), వస్త్ర పరిశ్రమలు విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడం ద్వారా, డాలర్లలో డబ్బు అందుకోవడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. విదేశాలలో పనిచేస్తున్న భారతీయులు తమ డబ్బును స్వదేశానికి పంపినప్పుడు, వారి చేతుల్లోకి మరిన్ని రూపాయలు వస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు ఖరీదైనప్పుడు ప్రజలు దేశీయ పర్యాటక ప్రదేశాలను ఇష్టపడితే, ఇది స్థానిక పర్యాటకం కోలుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
కరెన్సీ ధరను ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
ఏ దేశ కరెన్సీ విలువ అయినా ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దాని డిమాండ్, సరఫరాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భారతదేశం ముడి చమురు వంటి మరిన్ని వస్తువులను దిగుమతి చేసుకుంటే, వాటికి చెల్లించడానికి ఎక్కువ డాలర్లు అవసరమవుతాయి. డాలర్లకు డిమాండ్ పెరిగేకొద్దీ, అవి మరింత ఖరీదైనవిగా మారతాయి. దీనివల్ల రూపాయి విలువ తగ్గుతుంది.
అంతేకాకుండా, ఒక దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం రేటు, వడ్డీ రేట్లు, విదేశీ పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం కూడా కరెన్సీ విలువను నిర్ణయిస్తాయి. భారతదేశంలో వడ్డీ రేట్లు బాగుండి, ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరంగా ఉంటే, విదేశీ పెట్టుబడిదారులు డాలర్లను తీసుకువస్తారు. దీనివల్ల డాలర్ల సరఫరా పెరిగి రూపాయి బలపడుతుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉండి, లభ్యత తక్కువగా ఉన్న కరెన్సీకి ఎక్కువ విలువ ఉంటుంది.