FDI norms: చైనా పెట్టుబడులకు గ్రీన్ సిగ్నల్! ఆంక్షల తొలగింపు
FDI norms: భారతదేశంతో సరిహద్దు పంచుకునే దేశాల పెట్టుబడులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంక్షలను సడలించింది. చైనా సహా పొరుగు దేశాల FDI నిబంధనలలో మార్పులు చేసింది.
FDI norms: భారతదేశంతో సరిహద్దు పంచుకునే దేశాలపై ఎఫ్డిఐ ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తోంది. ప్రభుత్వం ఎఫ్డిఐ నిబంధనలను సడలించడానికి చర్యలు తీసుకుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన మంగళవారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2020లో చైనాతో గాల్వాన్ ఘర్షణ తర్వాత సరిహద్దు దేశాల పెట్టుబడులపై భారతదేశం ఆంక్షలు విధించింది.
2020 ప్రెస్ నోట్-3 నిబంధనల ప్రకారం, సరిహద్దు దేశాల కంపెనీలు భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రభుత్వ అనుమతి అవసరం. చైనాకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిఘటనలో భాగంగా భారతదేశం ఈ నియమాన్ని రూపొందించింది. ఇప్పుడు, ఆరు సంవత్సరాల తరువాత, భారతదేశం ఆ పరిమితిని సడలించింది.
నియమాల సవరణ..
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, పొరుగు దేశాల కంపెనీలు భారతదేశంలో 10% వరకు పెట్టుబడి పెట్టడానికి తప్పనిసరి ప్రభుత్వ అనుమతి పొందాల్సిన అవసరం లేదు. నిర్దిష్ట ప్రతిపాదనలను 60 రోజుల్లోపు నిర్ణయిస్తారు. చైనా, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్, నేపాల్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, భూటాన్, మయన్మార్ భారతదేశంతో సరిహద్దులను పంచుకుంటాయి. ఈ కొత్త సడలింపు చైనా నుండి పెట్టుబడులను సులభతరం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
గత ఐదు సంవత్సరాలలో..
FDI norms: ఏప్రిల్ 2000 నుండి డిసెంబర్ 2025 వరకు, భారత ఈక్విటీలలోకి చైనా నుండి వచ్చిన FDI కేవలం $2.51 బిలియన్లు మాత్రమే. ఈ కాలంలో మొత్తం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులలో చైనా వాటా కేవలం 0.32 శాతం మాత్రమే. అత్యధికంగా పెట్టుబడి పెట్టిన దేశాల జాబితాలో చైనా 23వ స్థానంలో ఉంది.
భారతదేశంలో చైనా ఎఫ్డిఐ గణనీయంగా తగ్గినప్పటికీ, రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం గణనీయంగా పెరిగింది. భారతదేశానికి చైనా ఎగుమతులు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. 2024-25లో, భారతదేశం ఒకే సంవత్సరంలో చైనా నుండి $113.45 బిలియన్ల విలువైన వస్తువులను దిగుమతి చేసుకుంది. అయితే, చైనాకు భారతదేశం ఎగుమతులు చాలా తక్కువ. అందువల్ల, రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య లోటు సరిగ్గా $99.2 బిలియన్లుగా ఉంది.