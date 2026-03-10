LPG Crisis: ఎల్పిజి సరఫరా సంక్షోభ పరిష్కారానికి ప్రభుత్వ కమిటీ
LPG Crisis: వంట గ్యాస్ సరఫరా సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో ప్రభుత్వం కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది.
LPG Crisis: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్ కొరత ప్రస్తుతం వేధిస్తోంది. దీనిని పరిష్కరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుకుతోంది. అలాగే సామాన్యులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడం కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా
ఎల్పిజి సరఫరాలో సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు వివిధ రెస్టారెంట్ సంఘాలతో మాట్లాడాయి. వారి ఫిర్యాదులను వినడానికి, ప్రభుత్వం ఐఓసి, హెచ్పిసిఎల్ - బిపిసిఎల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లతో కూడిన ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇళ్ళు, ఆసుపత్రులు, హోటళ్ళు, అవసరమైన సేవలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఐఓసి, బిపిసిఎల్, హెచ్పిసిఎల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.
LPG Crisis: చెన్నై, పూణే, ముంబై, బెంగళూరు సహా భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లోని హోటళ్లలో ఎల్పిజి సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమస్యను రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్లతో చర్చించాలని ప్రభుత్వం చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలను ఆదేశించింది. ఎల్పిజి సరఫరా సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు వివిధ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్లతో మాట్లాడతాయి.
"హోటళ్ళు - రెస్టారెంట్ల ఫిర్యాదులను వినడానికి ప్రభుత్వం IOC, HPCL, BPCL ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లతో కూడిన 3-సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. వాణిజ్య LPG అవసరాన్ని తీరుస్తుంది. ఈ కమిటీ అవసరాలకు అనుగుణంగా సరఫరాను తిరిగి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది" అని నివేదిక పేర్కొంది. భారతదేశం వివిధ వనరుల నుండి LPG - LNGలను దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కొత్త స్టాక్ త్వరలో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈలోపు సంక్షోభం ముదరకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఉత్పత్తిని పెంచి, అదనపు పరిమాణాన్ని దేశీయ వినియోగం కోసం మళ్లించాలని పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ శుద్ధి కర్మాగారాలను ఆదేశించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లు అస్థిరతలను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో, ఇళ్లకు LPG సిలిండర్ల లభ్యతను నిర్ధారించడం ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతగా మారింది. భారతదేశ LPG వినియోగానికి దేశీయ వంట గ్యాస్ డిమాండ్ చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పవచ్చు.
అవసరమైన చోట ఆసుపత్రులు, విద్యాసంస్థలు వంటి ముఖ్యమైన గృహేతర రంగాలకు ఎల్పిజి సరఫరాలను అందిస్తూనే ఉంటామని కంపెనీలు తెలిపాయి.
పశ్చిమాసియా సంఘర్షణ కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి మధ్య, దేశీయ ఇంధన మార్కెట్ను రక్షించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం (EC చట్టం)ను అమలులోకి తెచ్చింది.