Gold Rate Today : ఉగాది వేళ పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త.. స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధర
Gold Rate Today : ఉగాది వేళ బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,57,740 ఉండగా, చెన్నైలో గరిష్టంగా రూ. 1,58,940 వద్ద కొనసాగుతోంది.
Gold Rate Today : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఆర్థిక పరిణామాలు బంగారం ధరలను ఆకాశానికి చేర్చాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1.60 లక్షల మార్కును దాటిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఉగాది రోజైన మార్చి 19న ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.10 మేర తగ్గి రూ.1,57,740 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.10 తగ్గి రూ.1,44,590కి చేరింది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖలో ధరలు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో పసిడి ధరలు ఒకే విధంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,57,740గా నమోదు కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,590 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, ఈ మూడు నగరాల్లోనూ కిలో వెండి ధర రూ.2,74,900గా ఉంది. స్థానిక డిమాండ్ కారణంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో వెండి ధరలు ఇతర నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, ముంబైలో మార్కెట్ తీరు
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బంగారం ధరలు మిగిలిన నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,57,890గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,44,740 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. అయితే వెండి ధర ఇక్కడ తక్కువగా ఉండటం గమనార్హం, కిలో వెండి రూ.2,64,900కే లభిస్తోంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో పసిడి ధరలు హైదరాబాద్ తరహాలోనే ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ రూ.1,57,740 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రూ.1,44,590గా ఉంది. ముంబైలో కూడా కిలో వెండి ధర రూ.2,64,900 వద్దే కొనసాగుతోంది.
చెన్నైలో పసిడి హవా
తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో బంగారం ధరలు దేశంలోనే అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర ఏకంగా రూ.1,58,940కి చేరింది. అదేవిధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,45,690 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. చెన్నైలో కూడా వెండి ధర భారీగానే ఉంది, కిలో వెండి రూ.2,74,900గా రికార్డ్ అయింది. స్థానిక పన్నులు మరియు దిగుమతి సుంకాల ప్రభావంతో చెన్నై మార్కెట్లో ఎప్పుడూ ధరలు కొంచెం అధికంగానే ఉంటాయి. పసిడి ప్రియులు కొనుగోలు చేసే ముందు లైవ్ రేట్లను గమనించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.