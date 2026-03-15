Gold Rate Today : పసిడి ప్రియులకు పండగే.. భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు

Home వ్యాపారం

Gold Rate Today : అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చల నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,59,660 ఉండగా, కిలో వెండి రూ.2.80 లక్షలకు చేరింది.

CR Reddy
Published on: 15 March 2026 7:24 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే అదిరిపోయే శుభవార్త. గత కొద్ది రోజులుగా చుక్కలనంటుతున్న పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా కిందికి దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలు బులియన్ మార్కెట్‌పై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు సడలడం, రెండు దేశాలు అణు ఒప్పందంపై తిరిగి చర్చలు జరపాలని నిర్ణయించుకోవడం ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఆశలు చిగురింపజేశాయి. ఈ పరిణామాల వల్ల అంతర్జాతీయ స్థాయిలో డాలర్‌కు డిమాండ్ పెరిగి, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంపై అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది. ఫలితంగా నేడు అంటే మార్చి 15, 2026 నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.

నేటి ధరల వివరాల్లోకి వెళ్తే, దేశవ్యాప్తంగా పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,59,660 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,46,350 వద్ద కొనసాగుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,59,660 గా ఉంది. అదేవిధంగా 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,46,350 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఇతర మెట్రో నగరాల్లో చూసుకుంటే, చెన్నైలో అత్యధికంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,61,020 లుగాను, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,47,600 లుగాను ఉంది. ముంబై, బెంగళూరు నగరాల్లో హైదరాబాద్ తరహాలోనే ధరలు కొనసాగుతుండగా, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,59,810 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,46,500 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

బంగారంతో పాటే వెండి ధరలు కూడా భారీగా క్షీణించి పసిడి ప్రియులకు రెట్టింపు సంతోషాన్ని ఇచ్చాయి. ప్రస్తుతం భారత బులియన్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,80,000 వద్ద పలుకుతోంది. అంటే ఒక గ్రాము వెండి ధర రూ.280 గా ఉంది. అయితే రవాణా ఖర్చుల కారణంగా దక్షిణాది నగరాల్లో వెండి ధర ఉత్తరాదితో పోలిస్తే స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ధరలు కేవలం మార్కెట్ ప్రారంభ సమయానికి అందిన సమాచారం మాత్రమే. మీరు కొనుగోలు చేసే సమయంలో జ్యువెలరీ షాపుల్లో జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు కలిపిన తర్వాత ఈ ధరల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

