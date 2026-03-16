Gold Rate Today : పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త.. నేడు భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు

Gold Rate Today : నేడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,59,650గా ఉంది. వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ.2,79,900 వద్ద కొనసాగుతోంది.

CR Reddy
Published on: 16 March 2026 6:43 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం, వెండి కొనాలనుకునే వారికి ఊరటనిచ్చే వార్త. గత కొద్ది రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన పసిడి ధరలు, ఇప్పుడు క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. సోమవారం (మార్చి 16, 2026) నాటికి దేశవ్యాప్తంగా పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడమో లేదా స్థిరంగా కొనసాగడమో జరుగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలోపేతం కావడం, వడ్డీ రేట్లపై నెలకొన్న అనిశ్చితి వెరసి.. బులియన్ మార్కెట్లో ధరల పతనానికి కారణమవుతున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలైన వేళ ఈ ధరల తగ్గుదల సామాన్యులకు పెద్ద ఊరట అని చెప్పాలి.

ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే.. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ.1,59,650 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇది నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే దాదాపు రూ.10 మేర స్వల్పంగా తగ్గింది. అదేవిధంగా, ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,46,340 వద్ద ట్రేడవుతోంది. చెన్నైలో మాత్రం పసిడి ధరలు ఇతర నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,61,010గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,47,590 వద్ద ఉంది. ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,59,800 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,46,490 వద్ద కొనసాగుతోంది.

బంగారంతో పాటే వెండి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టడం విశేషం. కిలో వెండి ధర నేడు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.100 నుంచి రూ.2,300 వరకు తగ్గుదల నమోదు చేసింది. హైదరాబాద్, చెన్నై నగరాల్లో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.2,79,900 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, ముంబై నగరాల్లో వెండి ధర కిలోకు రూ.2,74,900 గా నమోదైంది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ శక్తులు ప్రస్తుతానికి ధరలను అదుపులోనే ఉంచడం విశేషం. అయితే రాబోయే రోజుల్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాల ఆధారంగా ఈ ధరల్లో మరింత హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

Gold Rate Today, Silver Price, Gold Price Hyderabad
Related Stories
