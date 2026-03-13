Gold Rate Today : బంగారం ప్రియులకు శుభవార్త.. ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిన పసిడి ధరలు

Home వ్యాపారంGold Rate Today : బంగారం ప్రియులకు శుభవార్త.. ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిన పసిడి ధరలు

Gold Rate Today : మార్చి 13న దేశవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,62,210 వద్ద ఉండగా, వెండి కిలో రూ. 2,79,900 కి చేరుకుంది.

CR Reddy
Published on: 13 March 2026 6:48 AM IST
Gold Rate Today : భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు, అది ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి,సెంటిమెంట్. గత కొన్నాళ్లుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు సామాన్యులకు ఊరటనిస్తూ కిందికి దిగివస్తున్నాయి. నేడు మార్చి 13, 2026 నాటి గణాంకాలను పరిశీలిస్తే.. వరుసగా రెండో రోజు కూడా బంగారం, వెండి ధరలు పతనం కావడం విశేషం. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న ఒడిదుడుకులు మన దేశీయ మార్కెట్‌పై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపడంతో కొనుగోలుదారుల్లో మళ్లీ ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది.

ధరల వివరాల్లోకి వెళ్తే, నేడు దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు క్రితం రోజుతో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గాయి. దేశీయంగా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం (తులం) సగటున రూ.1,62,210 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,48,690 వద్ద కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో ఇవే ధరలు అమలవుతుండగా, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,62,360 గా ఉంది. ఇక చెన్నైలో మాత్రం స్థానిక పరిస్థితుల వల్ల ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉండి రూ.1,63,300 వద్ద విక్రయించబడుతోంది.

బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి కూడా తన ధరను తగ్గించుకుంది. ప్రస్తుతం దేశంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,79,900కి చేరుకుంది. అయితే మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో రవాణా ఖర్చులు, స్థానిక పన్నుల కారణంగా కిలో వెండి ధర రూ.2,89,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది మంచి సమయమని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

సాధారణంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడ యుద్ధ వాతావరణం ఉన్నా బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. కానీ ప్రస్తుతం ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగినా, గల్ఫ్ దేశాలలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నా ధరలు తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం. డాలర్ విలువ పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని నగదు రూపంలో ఉంచుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనికి తోడు ముడి చమురు ధరలు 100 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా ఉండటం కూడా మార్కెట్ స్థిరీకరణకు దోహదపడుతోంది.

త్వరలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో.. ఈ ధరల తగ్గుదల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ధరలు మరింత తగ్గుతాయా లేదా అన్నది అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి నగలు కొనాలనుకునే వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ నగరంలోని నగల దుకాణాల్లో ఒకసారి రేట్లను సరిచూసుకోవడం మంచిది.

