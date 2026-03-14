Gold Rate Today : మహిళలకు శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Rate Today : మార్చి 14న హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. తులం బంగారంపై రూ. 1,500, కిలో వెండిపై రూ. 10,000 మేర పతనం నమోదైంది.
Gold Rate Today : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు భారత బులియన్ మార్కెట్పై గట్టి ప్రభావమే చూపిస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా చుక్కలను తాకిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. మార్చి 14, శనివారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తున్న తరుణంలో ధరలు ఇలా తగ్గడం సామాన్యులకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే విషయమని చెప్పాలి. నిన్న ఒక్కరోజే తులం బంగారంపై రూ.1,500 వరకు తగ్గగా, వెండి ధర ఏకంగా రూ.10,000 మేర పడిపోవడం విశేషం. గత రెండు మూడు రోజులను లెక్కలోకి తీసుకుంటే, తులం బంగారం ధర సుమారు రూ.3,000 వరకు దిగివచ్చింది.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో తాజా ధరలను గమనిస్తే, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,60,680 కి చేరుకోగా, ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,47,290 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇదే ధరలు విజయవాడ, ముంబై, బెంగళూర, కేరళలో కూడా దాదాపు ఇలాగే ఉన్నాయి. అయితే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మాత్రం రేట్లు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,60,830 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,47,440 వద్ద ట్రేడవుతోంది. చెన్నైలో మాత్రం ఎప్పటిలాగే రేట్లు కాస్త మండిపోతున్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,62,550, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,48,990 పలుకుతోంది.
వెండి ధరల పతనం మరింత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. కిలో వెండి ధర హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం రూ. 2,89,900 వద్ద ఉండగా, ఇతర నగరాల్లో రూ.2,79,800 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి ధరలు ఇలా ఒక్కసారిగా పదివేల రూపాయల మేర తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను ఆలోచనలో పడేసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పెరగడం, దిగుమతి సుంకాలు మరియు ప్రపంచవ్యాప్త ఆర్థిక పరిస్థితులే ఈ ధరల తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణాలని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
భారతీయ సంస్కృతిలో బంగారానికి ఉండే ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు. కేవలం అలంకరణ కోసమే కాకుండా, కష్టకాలంలో ఆదుకునే ఆస్తిగా ప్రజలు దీన్ని భావిస్తారు. అందుకే ధరలు కొంచెం తగ్గినా కొనుగోలు చేయడానికి జనం ఎగబడుతుంటారు. ప్రస్తుత ధరల తగ్గుదల మరికొన్ని రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని బులియన్ మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల మీద ఆధారపడి రోజువారీ ధరలు మారుతుంటాయని కొనుగోలుదారులు గమనించాలి.