Gold Rate Today : బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. నేడు భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు

Home వ్యాపారం

Gold Rate Today : నేడు బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,57,420కి, 22 క్యారెట్ల పసిడి రూ. 1,44,300కి చేరింది. గ్లోబల్ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా పసిడి ధరలు పతనమయ్యాయి.

CR Reddy
Published on: 17 March 2026 7:05 AM IST
Gold Rate Today : పసిడి ప్రేమికులకు ఈరోజు పెద్ద ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా బంగారం ధరలు నేడు (మార్చి 17, మంగళవారం) గణనీయంగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ధరలు ఇప్పుడు కాస్త దిగిరావడం విశేషం. నేడు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర సుమారు రూ.1,57,420 వద్ద పలుకుతోంది (నిన్నటి కంటే దాదాపు రూ.2,240 తక్కువ). ఇక ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,44,300 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే సుమారు రూ.2,050 మేర ధర తగ్గడం గమనార్హం.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం

అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఔన్సుకు దాదాపు 1.16% తగ్గి 4,994 డాలర్లకు పడిపోయింది. డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై తీసుకునే నిర్ణయాల కోసం ఇన్వెస్టర్లు వేచి చూస్తుండటంతో బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా ఇదే బాటలో సాగుతున్నాయి. వెండి ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు సుమారు 2% మేర తగ్గి 79 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

భౌగోళిక రాజకీయ కారణాలు

పశ్చిమాసియాలో (గల్ఫ్ దేశాల్లో) నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు చమురు ధరలను పెంచుతున్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుతం సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు. హార్ముజ్ జలసంధి గుండా చమురు సరఫరాకు ఆటంకాలు కలగవచ్చనే ఆందోళనలు ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. బలమైన డాలర్, పెరిగిన ముడి చమురు ధరల కారణంగా కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్ల కోతను వాయిదా వేసే అవకాశం ఉండటంతో బంగారం ధరలు అస్థిరంగా మారుతున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి

హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో కూడా పసిడి ధరల్లో ఇదే తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1,18,070 వద్ద ఉంది. గత పది రోజులుగా బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, వరుసగా నాలుగు సెషన్ల నుంచి ధరలు తగ్గుతూ రావడం సామాన్యులకు కలిసొచ్చే అంశం. రాబోయే రోజుల్లో ఫెడ్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు, గల్ఫ్ దేశాల పరిస్థితుల ఆధారంగా ధరల్లో మరిన్ని మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

Gold Price TodayGold Rate TodayHyderabad Gold Rate
