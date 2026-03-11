Gold Rate Today: భగ్గుమన్న బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతంటే?
Gold Rate Today: మార్చి 11, 2026న బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడతో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో తాజా పసిడి రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి? అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం బంగారంపై ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
Gold Rate Today: ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో బంగారం, వెండి కొనుగోలుదారులందరి చూపు ధరల వైపు ఉంది. అయితే, పసిడి ధరలు మళ్లీ భగ్గుమంటున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధ వాతావరణం వంటి పరిణామాలు బంగారం ధరల మీద తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరగడంతో, మన దేశీయ మార్కెట్లోనూ ధరలు మళ్లీ పైకి ఎగబాకుతున్నాయి.
ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు:
ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడలో పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,62,390 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,48,860 వద్ద ట్రేడవుతోంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,62,540, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,49,010గా ఉంది. ఇక ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాల్లో కూడా ధరలు దాదాపు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి.
వెండి ధరల పరిస్థితి:
వెండి ధరలు కూడా బంగారం బాటలోనే పయనిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 3 లక్షల మార్కుకు చేరుకోగా, ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో సుమారు రూ. 2,90,100 వద్ద కొనసాగుతోంది.
కొనుగోలుదారులకు సూచన
అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల వల్ల ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు సహజం. యుద్ధ వాతావరణం మరియు ద్రవ్యోల్బణం వంటి అంశాలు ధరలను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి, ఆభరణాలు లేదా పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనే ముందు, ఆరోజున మీ ప్రాంతంలోని స్థానిక జ్యువెలరీ షాపుల్లో తాజా ధరలను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి మీ బడ్జెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. కొనుగోలు చేసే ముందు మీ స్థానిక వ్యాపారులను సంప్రదించి, తాజా ధరలను ధృవీకరించుకోగలరు.