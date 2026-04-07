Gold Rate Today : రూట్ మార్చి దిగొస్తున్న బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు తులం ఎంత ఉందంటే ?
Gold Rate Today : నేడు ఏప్రిల్ 7, 2026న బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ సహా ప్రధాన నగరాల్లో తాజా పసిడి, వెండి ధరలు చూద్దాం.
Gold Rate Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఏప్రిల్ 7, 2026 మంగళవారం నాడు ఒక క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలు, నేడు స్వల్పంగా దిగివచ్చాయి. ఆల్ టైమ్ రికార్డు గరిష్టాల నుంచి ధరలు కొంచెం తగ్గడం పసిడి ప్రియులకు ఊరటనిచ్చే విషయమే. గ్లోబల్ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పుంజుకోవడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల బంగారంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రేట్లు తగ్గడంతో మన దేశంలో కూడా ఆ ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్థిక పరిస్థితులు బంగారం ధరలను శాసిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు కాకుండా డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనికి తోడు మన దేశంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ తాత్కాలికంగా ముగియడం లేదా డిమాండ్ లో హెచ్చుతగ్గులు రావడం వల్ల కూడా మార్కెట్ స్థిరంగా ఉంటోంది. గత ఏడాది కాలంగా చూస్తే పసిడి ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఆల్ టైమ్ రికార్డు ధరలతో పోలిస్తే సుమారు రూ.35,000 నుంచి రూ.40,000 వరకు తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతుండటం కొనుగోలుదారులకు మంచి అవకాశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భాగ్యనగరం హైదరాబాద్లో నేడు బంగారం ధరలు స్వల్ప తగ్గుదలను నమోదు చేశాయి. 24 క్యారెట్ల (100 గ్రాముల) బంగారం ధర రూ.1,50,650 గా ఉండగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,090 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ, విశాఖపట్టణం నగరాల్లో ధరలు మరింత తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల పసిడి రూ.1,49,120 కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,36,690 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. సాధారణంగా ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే ఏపీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ధరల వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంటుంది.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,50,800 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,38,240 గా ఉంది. ఇక చెన్నైలో ధరలు దేశంలోనే అత్యధికంగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల పసిడి రూ.1,52,630 పలుకుతుండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,39,910 గా ఉంది. ముంబై, కోల్కతా, బెంగళూరు నగరాల్లో హైదరాబాద్ తరహాలోనే 24 క్యారెట్లు రూ.1,50,650, 22 క్యారెట్లు రూ.1,38,090 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. స్థానిక పన్నులు, జ్యువెలరీ మేకింగ్ ఛార్జీల వల్ల ఈ ధరల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.
బంగారం దారిలోనే వెండి కూడా పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,60,100 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. పారిశ్రామికంగా వెండికి డిమాండ్ పెరుగుతున్నప్పటికీ, గ్లోబల్ మార్కెట్ ఒత్తిడి వల్ల వెండి ధరలు కూడా నియంత్రణలో ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే లేదా నగలు చేయించుకోవాలనుకుంటే, ధరలు భారీ గరిష్టాల నుంచి తగ్గిన ఈ సమయం సరైనదని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.