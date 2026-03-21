Gold Rate Today : బంగారం ప్రియులకు బంపర్ ఆఫర్.. వరుసగా నాలుగో రోజూ తగ్గిన ధరలు

Gold Rate Today : హైదరాబాద్‌లో నేడు బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం రూ. 1,48,910 కి చేరగా, వెండి కిలోకు రూ. 5,000 తగ్గింది.

CR Reddy
Published on: 21 March 2026 6:52 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా అదిరిపోయే శుభవార్త అందింది. దేశీయ మార్కెట్‌లో పసిడి ధరలు చుక్కల నుంచి నేలకు దిగివస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలోపేతం కావడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల ప్రభావంతో బంగారం, వెండి ధరలు కుప్పకూలుతున్నాయి. గత వారం పతాక స్థాయిలో ఉన్న ధరలు ఇప్పుడు సామాన్యులకు కాస్త ఊరటనిస్తున్నాయి. నేడు (శనివారం) భాగ్యనగరంలో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఉదయం 8 గంటల సమయానికి అందిన సమాచారం ప్రకారం.. 24 క్యారెట్ల (ప్యూర్ గోల్డ్) 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ.1,48,910 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,36,550 వద్దకు చేరుకుంది. నిన్నటితో పోలిస్తే తులంపై దాదాపు రూ.1,200 నుంచి రూ.1,400 వరకు తగ్గడం విశేషం.

వెండి ధరల పరిస్థితి ఏంటి?

బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి కూడా భారీగా వెనక్కి తగ్గింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,59,900 వద్ద ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే కిలోపై ఏకంగా రూ.5,000 వరకు ధర తగ్గింది. గ్రాము వెండి ధర రూ.259.90 పైసలుగా నమోదైంది. పారిశ్రామికంగా డిమాండ్ తగ్గుముఖం పట్టడం, అంతర్జాతీయంగా అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?

ప్రస్తుతం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచడం లేదా పెంచే దిశగా సంకేతాలు ఇవ్వడంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారంపై పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. డాలర్ ఇండెక్స్ బలోపేతం కావడంతో ప్రపంచ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ఔన్సుకి 2,300 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయాయి. దీని ప్రభావం నేరుగా మన దేశీయ మార్కెట్లపై పడింది.

కొనుగోలుదారులకు సూచనలు

పైన పేర్కొన్న ధరలు జిఎస్‌టి (GST), మేకింగ్ ఛార్జీలు (తయారీ ఖర్చులు) కలపకముందు ఉన్నవి. మీరు జ్యువెలరీ షాపులకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ ధరలకు అదనంగా 3% జిఎస్‌టి, సుమారు 8% నుంచి 12% వరకు మేకింగ్ ఛార్జీలు పడతాయని గమనించాలి. ధరలు ప్రతి క్షణం మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి, కొనే ముందు స్థానిక వ్యాపారులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

Related Stories
