Gold Rate Today : బంగారం ప్రియులకు పండగే.. భారీగా తగ్గిన పసిడి, వెండి ధరలు

Gold Rate Today : భారత మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.45 లక్షల వద్ద ఉండగా, వెండి కిలోకు రూ. 2.45 లక్షలకు చేరింది.

CR Reddy
Published on: 23 March 2026 7:15 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం కొందామనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్. గత కొన్ని రోజుల క్రితం ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలు, ఇప్పుడు వరుసగా ప్రతి రోజు పడిపోతున్నాయి. కేవలం బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి కూడా అదే బాటలో పయనిస్తూ సామాన్యులకు ఊరటనిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏర్పడిన మార్పుల వల్ల మన దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు (మార్చి 23, 2026) ధరలు ఎలా ఉన్నాయో, అసలు ఈ పతనానికి కారణాలేంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం. దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు బంగారం ధరలు స్థిరంగా లేదా స్వల్ప తగ్గుదలతో కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్, ముంబై, విజయవాడ, బెంగళూరు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,45,960 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,33,790 వద్ద కొనసాగుతోంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,46,110 గా ఉండగా, చెన్నైలో అత్యధికంగా రూ.1,48,570 వద్ద నమోదైంది. గత వారంతో పోలిస్తే ధరలు దాదాపు రూ.5,000 నుంచి రూ.7,000 వరకు తగ్గడం విశేషం.

వెండి ధరల్లోనూ అదే దూకుడు..

బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా భారీగా దిగివచ్చింది. కిలో వెండి ధర ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉన్న గరిష్ట స్థాయిల నుండి తగ్గి, ప్రధాన నగరాల్లో రూ.2,44,900 నుంచి రూ.2,49,900 మధ్య ఊగిసలాడుతోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, కేరళ, చెన్నై వంటి నగరాల్లో వెండి ధర కిలోకు రూ.2,49,900 వద్ద ఉండగా, ఢిల్లీ, ముంబైలలో రూ.2,44,900 వద్ద పలుకుతోంది. వెండి రేట్లు దశాబ్ద కాలంలోనే అత్యంత వేగంగా పడిపోవడం గమనార్హం.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం

ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కారణమవుతున్నాయి. అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం, బాండ్ దిగుబడులు పెరగడంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు కాకుండా ఇతర మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు సుమారు $4,488 డాలర్లకు పడిపోయింది. 1983 తర్వాత ఒకే వారంలో ఇంత భారీ స్థాయిలో పసిడి ధర పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

కొనుగోలుదారులకు ఇది మంచి సమయమా?

పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న వేళ ధరలు ఇలా తగ్గడం మధ్యతరగతి ప్రజలకు పెద్ద ఊరట. అయితే, మార్కెట్ విశ్లేషకుల ప్రకారం ధరలు మరికొంత కాలం ఇలాగే దిద్దుబాటు దశలో ఉండే అవకాశం ఉంది. రూపాయి విలువలో మార్పులు, ప్రపంచ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మళ్ళీ పెరిగితే తప్ప ధరలు పెరిగే సూచనలు కనిపించడం లేదు. కాబట్టి, బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఈ తగ్గింపును సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Gold Price TodaySilver RateJewelry Shopping
CR Reddy

